DESTACADOS

PALABRA DEL MUDO

Andrés Solari

Está todavía lejano el año en que Perú tenga el PBI per cápita de Chile. Sin embargo, la población de la costa peruana está a punto alcanzar el nivel de los chilenos. En el 2010 el PBI per cápita de Perú fue de US$ 9,493, a medias entre la suma del chileno y el boliviano. ($ 15,000 y $ 4,600 respectivamente). Tomando en cuenta el desempeño 2011 - 2012, el Perú ha seguido avanzando más rápido que los chilenos. Si dividimos al Perú por departamentos y los clasificamos en 3 grupos, desde el más próspero hasta el menos desarrollado, tenemos lo siguiente: (1) En el 2012, ocho departamentos del Perú lograron un PBI per cápita en dólares similar al íntegro de la población chilena. (2) Los otros dos tercios presentan niveles parecidos al boliviano. (3) En los últimos 10 años la velocidad de crecimiento del primer grupo ha sido notable, mientras que la de los otros no pasó de modesto o precario, caso Ayacucho, Huancavelica, Apurímac.