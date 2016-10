'Siento que todavía no he encontrado el lenguaje personal en mis pinturas'

Foto: Antony Ezequiel Gómez Candia, Artista Plástico

Un artista de vocación, es sin duda Antony Ezequiel Gómez Candía, Huamanguino, nacido en una familia de tejedores, a sus 27 años de vida ha logrado plasmar gran diversidad de sentimientos e ideas de temática andina a través de su pincel. Considera al arte como su vida, ya que gran parte de su tiempo lo dedica a crear originales obras donde logra transmitir sus emociones y pensamientos, las mismas que han sido apreciadas en las diferentes exposiciones a nivel local y nacional.

La técnica de pintura óleo sobre lienzo, es la técnica que más domina, con la cual ha llegado a posicionarse en importantes y concurridas exposicionesde diferentes ciudades de nuestro País, pues su talento no puede evitar ser admirado por los amantes del arte, además, es un artista multifacético se dedicado a la artesanía, elaboración de telares, máscaras, las cuales han sido la base, un refuerzo en el manejo de los colores en la pintura.

Espontáneo y divertido es la esencia de este brillante artista, quien en una entrevista exclusiva para nuestro medio, comparte sobre su vida artística, inspiraciones, técnicas de su mayor pasión y sus aspiraciones.

¿A qué edad comenzaste a pintar?

Desde muy niño, cuando los profesores nos mandaban realizar dibujos de personajes heroicos yo dibujaba con un gran parecido que mis compañeros mismos se asombraban, entonces de ahí surge esa inquietud de estudiar arte.

¿Cuál es la técnica de pintura que más dominas?

El óleo sobre lienzo, lo aprendí en la Escuela de Bellas, la cual me permitió conocer el cromatismo y una infinidad de pigmentos, prácticamente el óleo es un trabajo elaborado, es un trabajo más realizado y complejo.

Es una técnica que se acomoda a muchos artistas y tambiéna mí, es un material que tiene un secado lento eso me permite hacer retoques después de un día, es un trabajo bastante manipulable.

¿Aparte de la técnica de óleo sobre lienzo, también maneja la técnica de la acuarela?

En la técnica de la acuarela, la técnica varía, el motivo que plasmo sigue siendo la misma el mundo andino, la cuestión es que en la acuarela, el trabajo es más natural, en cambio en el óleo necesitamos de solventes químicos.

La acuarela se trabaja en base al agua, pigmentos y colores, es más saludable y ecológico.

¿Cuál es la temática que plasma en sus obras?

Me inspiro en las vivencias del mundo andino, campo, personas antiguas que todavía llevan esa vivencia del ande, más que todo las abuelitas, abuelitos quienes todavía visten con ropas tejidos de "bayeta" con las cuales conservan su identidad.

Tengo en cuenta bastantes temas, como la forma natural de este mundo que son arboles, animales, el hombre que cosecha su siembra, infinidad de personajes, son parte de esa inspiración que son una motivación fuerte para mí.

¿En cuanto a sus pinturas de óleo sobre lienzo en las iglesias, cuales son las imágenes que pinta?

Representar iglesias, como Ayacucho es representativo por sus iglesias, tomar a las iglesias como parte de la pintura en el paisaje es importante porque te identificas con tu medio, un motivo más para pintar las arquitecturas de Ayacucho.

¿Cómo se define como pintor?

En la pintura he encontrado una expresión muy personal, ha sidodigamos una base para manifestar lo que pienso, ese amor que siento por la naturaleza, personas del campo, las arquitecturas, todo lo que existe en este medio, todo lo que los seres humanos como parte de la naturaleza crean, el ser humano es la máxima expresión de mis pinturas.

¿Cuál es la particularidad de tus pinturas donde representas a personajes de la calle?

Trato de buscar personajes conocidos que la gente cuando vea mis obras se relacione con ellos, a veces me dicen 'ese abuelito lo he visto por tal lugar', trato de que haya esa comunicación, trabajo personajes comunes que piden limosna, ellos pasan desapercibidos, sinceramente ya no se rinde el valor que deberían tener como seres humanos que habitan en este mundo. Lo que más resalto es la expresividad del rostro, capturar la vida, buscar ese realismo, quiero que mi trabajo hable.

MÁS DATOS

En el año 2015 ocupó el cuarto puesto en el concurso de paisaje en Huánuco, motivación que hace que el artista se esmere cada día.