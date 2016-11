Entrevista: Teófilo Araujo Choque, destacado artista hojalatero

Foto: Teófilo Araujo, microempresario de la hojalatería Araujo.

El arte de la hojalatería es una de las inspiraciones de Teófilo Araujo Choque, quien desde hace 68 años viene rescatando esta labor colonial a través de su taller de hojalatería Araujo.

¿Desde cuándo se dedica a esta labor?

Desde los años 1968, inclusive más antes todavía, lo aprendí por afición, primero era arreglar las cosas domésticas como baldes huecos, platos dañados, jarros.

Mi tío era aficionado y él mismo reparaba sus cosas, porque a diferencia de hoy los objetos se reparaban y no se botaban como ahora.

¿Cómo fue esa travesía de aprender la hojalatería?

Lo que es la hojalatería artística es mi inspiración, es arte.

La hojalatería existe desde antes, se hacía cruces no sé dónde en Ayacucho, yo soy de Fajardo, entonces por aquellos años veía que traían cruces para poner al techo de las casas, cada casa tenia cruces de hojalata en mi barrio.

Actualmente la elaboración de cruces es variado lo hacen de distintos materiales como alambre, fierros, aluminio, pero en años anteriores se hacían de hojalata, así como también los servicios de cocina como baldes, jarros, ollas eran de hojalata.

¿De dónde trae sus materiales?

En Lima venden la hojalata por planchas, de ahí se consigue, en Ayacucho también existía, la ferretería Quispe comercializaba, antes la demanda era muy poco, ahora el mercado se ha ampliado por la visita de los turistas, ahora se hace por cientos, miles y se necesita mayor cantidad de materiales, insumos y herramientas de trabajos más sofisticados, mecanizados según el pedido del mercado.

¿Anteriormente cómo se hacia sus trabajos?

Se hacía con alicates, remache, tijera, es decir a mano.

¿Qué imágenes artísticas elabora?

Candelabros, cruces, espejos, animales, lámparas, nacimientos de todo tamaño y modelo, los cuales siempre tienen un toque artístico.

Por otro lado, también ahora se ha innovado estos trabajos de hojalatería que tienen un toque de escultura, se vienen haciendo objetos ya no planas sino con más contextura.

¿Qué es que aún le falta por mejorar su trabajo?

Me falta todavía ser un exportador internacional, porque algunos países me rechazan por el esmalte que utilizo para pintar estos objetos, por este motivo no se puede exportar una gran cantidad.

¿Cómo es el proceso de elaboración?

Se compra la plancha de hojalata, lo primero es tener una idea de que se quiere hacer, el modelo, sacar el prototipo en cartón, una maqueta, de ahí recién se plasma en la hojalata.

¿Cuánto demora en elaborar una obra grande y bien diseñado?

Una semana, lo más repujado dos semanas.

¿Qué es hojalatería Araujo?

Es una microempresa conformado por mis hijos, nietos, mi esposa y yo como cabeza de familia.

Foto: Desde cruces, candelabros, lámparas, espejos, vasijas y nacimientos.

MÁS DATOS

> Premios: 2014

Premio Nacional de Amautas de la Artesanía, otorgado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo- MINCETUR.

> 1999 "VIII Premio Nacional Inti Raymi de Artesanía", por ocupar el primer puesto en la especialidad de hojalatería, Inti Raymi/ Instituto Nacional de Cultura.

> Mi primer trabajo fue aproximadamente a los 18 años, donde elaboré una cruz de pasión con gallo para un capilla, lo cual era convencional y simple. A diferencia de aquellos años hoy trabajo la hojalatería más artístico y elaborado.

> "El árbol ya está sembrado, ellos ya tienen que cosechar", a todos mis hijos les he inculcado este arte como herencia.