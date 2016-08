Néstor Duarte se incorporó a Ayacucho

Ex Jotita

De los cuatro jugadores que ha fichado Ayacucho F.C. para afrontar las liguillas, tres son de corte ofensivo (Orué, Orejuela y Tajima) y solo uno de corte defensivo (Ramírez). No obstante, desde ayer los ‘zorros’ cuentan con un defensor más: se trata de Néstor Duarte Carassa, exjugador de Universitario y Real Garcilaso.

Duarte Carassa ya había estado entrenando desde hace varios días con el elenco libertador, pero el domingo recién se hizo oficial su incorporación al equipo que dirige Carlos Leeb.

“Agradecido con Dios por esta nueva oportunidad, y al comando técnico y a los compañeros por la buena forma en la que me han recibido. Ahora solo me queda dar lo mejor, entrenar duro y estar a la expectativa para cuando el ‘profe’ me necesite”, declaró Duarte a la página web del club.

“Se ha formado un buen equipo y mejor grupo. Eso sirve de mucho, pues todos nos ayudamos y apoyamos desde donde nos toque estar: dentro o fuera del campo de juego”, agregó.