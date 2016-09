Con la participación de 45 ciclistas

Organizado por la Subgerencia de educación cultura, deporte y recreación de la MPH

Con la participación de 45 ciclistas, realizan el I campeonato regional de ciclismo de montaña XCO, organizado por la subgerencia de educación cultura, deporte y recreación de la Municipalidad Provincial de Huamanga, la Asociación de Ciclistas de Ayacucho, la Liga Distrital de Ciclismo de Ayacucho y el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Dicha competencia fue dividido en seis categorías: sub 13 (1 vuelta), sub 15 (2 vueltas), cadetes (3 vueltas), júnior (4 vueltas), élite (6 vueltas) y la categoría sub 23 (6 vueltas), los cuales compitieron en el circuito rancho Don Bruno (cerro La Picota).

"Esta es la primera fecha, en el proceso los participantes que hoy ocuparon los primeros puestos, en el proceso ellos sumarán puntos para ser partícipes en el campeonato nacional que se va llevar a cabo el próximo año", indicó Carlos Martínez, presidente de la liga de ciclismo de Ayacucho.

Por su parte, el alcalde de Huamanga, Hugo Aedo Mendoza, señaló que, “La práctica del deporte es importante para la salud. Estamos contentos porque la competencia ha tenido buena acogida y nos comprometemos a seguir realizando este tipo de actividades para generar más espacios, principalmente para nuestros niños y jóvenes”.

RESULTADOS: En la categoría Damas: Ccocclla Yes (1er puesto), Cconislla Zenobia (2do puesto) y el 3er puesto, Quispe Paola Ruth.

Mientras que en la categoría sub 15 varones: Percy Gamboa (1er puesto), seguido por César Gutiérrez (segundo) y Edwin Olarte, que quedó en el tercer lugar.

En la categoría Cadetes: Yuri Flores (1), Jordi Borda (2) y Máximo Rojas (3); en la categoría Junior destacaron: Rolando Serrano (1), Jean Piero Balcón (2) y Jesús De la Cruz (3).

Categoría Máster: Dante Araujo (1), Fernando Espino (2) y Carlos Martínez (3). Finalmente, la categoría Élite: Jacinto Rojas (1), Luis Rojas (2) y Jordi Gamboa Ruíz (3).



TENGA EN CUENTA

Los campeones del 1er puesto fueron premiados con un trofeo, medalla y accesorios, 2do puesto, medalla, casco y el 3er puesto, medalla y llanta.