Plinio Mendoza señala que Magaly Solier mintió en denuncia

Abogada de Plinio Mendoza señaló que se vulneraron derechos de su patrocinado.

Erick Plinio Mendoza Gómez, el aún esposo de la actriz Magaly Solier convocó a una conferencia de prensa en el auditorio de la Cámara de Co-mercio de Ayacucho, para deslindar las acusaciones que se hizo en su contra sobre una presunta agresión.

El también padre de dos menores, acompañado de su abogada Raquel Adriana Baygorrea; quien explicó las conversaciones en redes sociales que Plinio Mendoza sostuvo con Magaly Solier el pasado martes 8 de agosto desde las 10 am hasta las 7:30 pm aproximadamente, el cual demostraría que su patrocinado no se encontraba junto con su pareja y por ende no pudo ejercer agresión alguna.

Plinio Mendoza señaló que ese día estuvo con sus dos menores hijos disfrutando de un espectáculo circense, cuando alrededor de las 4 de la tarde recibió unos mensajes en tono agresivo por lo que decidió no exponer a sus hijos a una posible discusión conyugal.

Por esa razón decidió solicitar ayuda de su prima Miriam Sierra Mendoza que vivía a pocas cuadras del lugar donde se encontraba su esposa.

Así, Plinio Mendoza negó las acusaciones por agresión que hizo su pareja ante las autoridades, asimismo rechazó los comentarios desinformados que hizo la periodista Rosa María Palacios y la conductora Lady Guillen que en todo momento lo habrían involucrado con una agresión.

DATOS

La abogada Raquel Adriana Baygorrea señaló que existe una deficiencia en las normas que determinan las medidas de restricción porque siempre se da prefe-rencia a las mujeres.