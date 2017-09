Profesor acusado de violación carece de argumentos

Efrain Bautista Palomino profesor acusado de violación.

El profesor Efraín Bautista Palomino acusado del delito de violación sexual a su alumna de 13 años de la institución educativa Mariscal Sucre, se encuentra a disposición de la UGEL Huamanga donde no tiene otra cosa que hacer, más que caminar por los pasillos de dicha entidad.

Tras abordarlo, para conocer cuáles son sus argumentos de defensa simplemente dijo que su abogado es quien responderá a las preguntas. De otro lado en un afán de victimizarse, señaló que se encuentra psicológicamente mal por todo el daño que le están haciendo.

¿Qué puede decir en su defensa?

Yo soy inocente, qué más puedo decir

¿Porque la menor le acusa?

Se está contradiciendo y miente.

¿Porque entonces el examen de medicina legal y cámara Gesell salen positivo?

...Porque no me espera a la salida. Tengo que ir a firmar. (No responde)

Ante la negativa y la evasión de las preguntas el profesor simplemente se limitó a señalar que su abogado es quien responderá a todas las preguntas. Finalmente indicó que está a la espera de las investigaciones.