Feminicidio: prisión para joven que intentó asesinar a su pareja

Juzgado Colegiado aplicó pena por intento de feminicidio.

La Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a través del Juzgado Penal Colegiado del Sur de Ayacucho, sentenció a diez años de prisión efectiva contra Joel Rojas Espejo (25) por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de Fátima Ávalos González (23).

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se suscitaron en agosto de 2016, en horas de la noche, cuando la víctima regresaba a su vivienda ubicada en la intersección de los jirones Amazonas y Perú, del anexo de Pamparque, en Santa Cruz (Puquio).

En dicho lugar, fue interceptado por su conviviente, quien cegado por sus celos la interrogó con palabras subidas de tono. Posterior a ello, le exigió ver su celular. Al notar su agresividad, la joven le entregó, al mismo tiempo en que trataba de calmarlo, sin obtener resultado.

Ya un tanto calmado el imputado le dijo a su pareja que tenía un regalo sorpresa, pero que debía cerrar sus ojos con una chalina que el poseía en las manos.

Seguidamente preguntó a la mujer “si aún lo amaba”, a lo que la afectada contestó “que no lo quería como antes”. En ese momento, en un arranque de ira el sujeto agarró un fierro de construcción y comenzó a asestarle golpes en la cabeza, gritando en reiteradas veces que la mataría, y que “si no era de él no sería de nadie”.

Al ver que Ávalos González sangraba de la cabeza a las manos, la tomó de sus prendas de vestir para arrastrarla por las escaleras, para finalmente aventarla hacia el sótano de la casa. Producto de la caída, la mujer quedó inconsciente. No conforme con arrojarla desde el segundo piso, el hombre continuó infiriéndole golpes con las manos y los pies, luego pensando que la había victimado, huyó del lugar.

El imputado señaló que actuó en defensa, pues la joven intentó agredirlo con un palo de leña tras una discusión conyugal. Con respecto a la caída, este manifestó que su conviviente se resbaló por las escaleras.

Asimismo, la agraviada trató de defender al imputado, agregando que todo fue un accidente. Sin embargo, las pruebas de los peritos contradicen esta versión. Rojas Espejo será internado en el penal de Cachiche - Ica; además, de una reparación civil de diez mil nuevo soles a favor de la afectada.