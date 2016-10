"Llamo a la SUD-Unsch a instalar una mesa de diálogo"

Foto: Homero Ango hizo un llamado a los docentes para instalar una mesa de diálogo.

El rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Unsch), Homero Ango Romero respondió los cuestionamientos del Sindicato de Docentes Universitarios (SUD-Unsch) sobre el estatuto universitario y mencionó que pese a los reclamos de los distintos gremios, ninguno ha pedido la modificación de este documento.

"En el 2015, la Asamblea Universitaria aprobó el estatuto universitario en sus dos versiones (inicial y modificada), no es correcto que afirmen que no se socializó este documento cuando a Asamblea Universitaria, es representativa de todos los sectores", comentó.

Agregó que el estatuto universitario no se puede pretender que este a la 'medida' de cada persona o gremio.

Con relación a la categorización de docentes auxiliares, señaló que es importante la publicación de un solo artículo y para docente principal son dos artículos.

"Busquemos que se mejore la calidad educativa y no promovamos la mediocridad y facilismo", acotó.

En otro momento, negó que se haya cerrado las puertas a los gremios para iniciar una mesa de diálogo y se atienda las demandas, pedidos y necesidades a fin de evitar paralizaciones.

"A mi despacho no ha llegado ningún pedido. Yo llamó al secretario de docentes y la junta directiva reunirnos para establecer una mesa de diálogo. No existe la prohibición de reuniones pero si que no se afecté el horario de clases, porque un día de paralización genera gastos de 150 mil soles diarios".

MÁS DATOS

El secretario general del Sindicato de docentes, Wilmer Rivera mencionó que evalúan desarrollar un paro o huelga ante sus demandas.