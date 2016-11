Expresidente de la APAFA se rehusa a rendir cuentas por un monto de 145 mil soles

Foto: Ayer los papás realizaron un planton en el colegio.



La Asociación de Padres de Familia (APAFA) de la Institución Educativa "Mariscal Cáceres" de Ayacucho, solicitan al expresidente de este comité a realizar la rendición de cuentas, cuya suma bordea los 145 mil soles, que fueron recaudados con los diferentes aportes que realizaron los padres a inicios del presente año.

El presidente del Consejo de Vigilancia, Erick Tapia Oré, dijo que pese a haber puesto la denuncia en la Sexta Fiscalía Penal de Ñawuinpuquio, el exdirigiente, Amador Ramos Yupanqui, continúa haciendo caso omiso a los documentos presentados por la APAFA.

Sin embargo, ante estas acusaciones existe una disposición aprobada por la Sexta Fiscalía Corporativa de Huamanga, donde se declara como improcedente la investigación preparatoria contra Amador Ramos, por la presunta comisión del delito del patrimonio, en la modalidad de apropiación ilícita, por lo que la denuncia quedó sin efecto.

Ante dicha disposición legal, Erick Tapia, solicitó una queja por archivamiento, en vista de que existirían pruebas fehacientes de un voucher que pertenece a una entidad financiera, en la cual el denunciado habría realizado el retiro de dinero por el monto mencionado, pese a no tener la autorización, considerando que en ningún momento presentó un plan de trabajo para efectuar gastos que no se ven plasmados en la compra de bienes a favor de los estudiantes.

Tras los cuestionamientos, el titular del colegio, Félix Valer Torres, aseveró que como directiva no tiene la facultad de intervenir en las acciones legales que van tomando los papás; no obstante, por pedido de los mismos el expresidente fue declarado como persona no grata en la institución.

TENGA EN CUENTA

> Ayer en horas de la mañana los padres de familia realizaron un plantón en el colegio, exigiendo la prontitud de la rendición de cuentas; no obstante, los representantes del comité sostuvieron una reunión con el director del MC. Cabe precisar que en esta medida de lucha, no se afectó las labores académicas.