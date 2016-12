Ferias navideñas son una 'bomba de tiempo'

Foto: Ferias no implementaron medidas de seguridad en sus instalaciones.

Las diferentes ferias navideñas instaladas en la ciudad son un 'bomba de tiempo' debido a que no cuentan con medidas de seguridad, señalizaciones o extintores en caso de emergencias.

Al respecto, el comandante de la compañía General de Bomberos Voluntarios de Ayacucho, Marcelino Oscco indicó que los municipios son los responsables de garantizar las la seguridad.

"Es importante que el municipio no solo emita autorizaciones para la instalación de ferias sino que también garanticen la seguridad de los comerciantes, usuarios y vecinos de la zona. Hasta la fecha ninguno de ellos cuenta con salidas de evacuación, el número de extintores no cubre la capacidad de la feria y el cableado eléctrico no es el adecuado", mencionó.

Agregó que en caso de suscitarse alguna emergencia en estos espacios, para los bomberos y cualquier unidad de auxilio sería imposible ingresar a la zona debido a que no se ha considerado dentro del plan de contingencia.

Asimismo, señaló que las condiciones climáticas alteran la conservación de algunos productos.

TENGA EN CUENTA

Los comerciantes de la feria navideña organizado por la Municipalidad de Huamanga incumplieron el ordenamiento inicial de la institución.