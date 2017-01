Prider cuestiona informe de la Contraloría

Foto: Director de Infraestructura reconoció observaciones que serían subsanadas en un mes.

Representantes del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural cuestionaron el informe de la Contraloría General de la República sobre la inoperatividad y deficiencias en la obra de la presa Pampacocha del sistema de riego Razuhuillca en la provincia de Huanta.

Al respecto, el director de Infraestructura del Prider, Richard Alarcón Flores aclaró que la obra no ha sido entregada a los beneficiarios como mencionó la Contraloría.

"Resulta extraño que la Contraloría afirmé que esta obra fue inaugurada. El Prider todavía no ha culminado la obra, no cuenta con preliquidación y por tal motivo no fue entregada a los beneficiarios", comentó.

Agregó que es lamentable que la Contraloría haya copiado fragmentos de un diario local para elaborar el comunicado oficial.

Asimismo, precisaron que la Contraloría recién ha pedido la información correspondiente a la obra el 19 de enero, un día después de publicar su comunicado.

El director de Infraestructura también mencionó que no es cierto que la obra se haya ejecutado con un presupuesto de 15 millones de soles.

"La construcción del reservorio ha implicado un presupuesto de 1 millón 280 mil soles. El monto que indica la Contraloría corresponde a todo el sistema de irrigación que comprende 13 bocatomas, 2 cámaras de carga, canal de riego y 12 reservorios de almacenamiento", comentó.

Con respecto, a las fisuras que tendría el reservorio inspeccionado, señaló que la Contraloría no ha ido con especialistas para determinar la situación del proyecto.

Sin embargo, reconoció que la obra no ha sido culminada debido a varias observaciones, una de ellas las 'fisuras' en el reservorio.

"Las observaciones principales son en el reservorios cosas puntuales, fisuras, que son subsanables. El año pasado, hemos levantado algunas observaciones y se tiene previsto que para este año se culminará con la obra en un plazo de un mes a fin de cumplir con la entrega a los regantes", señaló.

De otro lado, el Prider viene analizando presentar una carta notarial a la Contraloría a fin de pedir una rectificación sobre el tema.

"Asesoría legal del Prider esta viendo la posibilidad de tomar acciones legales y administrativas contra la Contraloría", finalizó.

MÁS DATOS

> Esta obra fue ejecutada por administración directa, con un presupuesto mayor a 15 millones de soles. El proyecto contempló la construcción de 13 unidades de riego.

> El pasado 18 de enero, personal técnico del Prider inspeccionó el reservorio con la finalidad de programar los trabajos de subsanación de observaciones.