Estudiantes reclaman por incremento de pensiones

Estudiantes también presentaron otras quejas como el hacinamiento en las aulas.

Estudiantes de la escuela de Estomatología y Odontología de la Universidad Alas Peruanas (UAP) realizaron un plantón frente a la institución en reclamo por el incremento de la pensión de enseñanza en 50%, en el curso de clínica.

"Esta semana que hay capacitación de docentes no se están dictando las clases universitarias, ellos nos exigen pagar pero no hay recuperación de clases. Prácticamente solo realizamos dos semanas de clase que son de evaluaciones. Nosotros no formalizamos la denuncia, porque pensamos que las autoridades iban a solucionar este problema", comentó uno de los estudiantes.

Los alumnos también denunciaron que los implementos y materiales entregados por la universidad no son completos ni los adecuados.

Otro de los reclamos fue el hacinamiento en la que deben recibir las clases debido a la falta de ambientes y salones.

Por su parte, la directora General de la UAP, Paola Capcha señaló el incremento de costos depende de la sede nacional.

"Los montos y pagos de la universidad son fijos, voy a transmitir el reclamos a las autoridades nacionales para que se realicé a una evaluación", comentó.

Con respecto, a los otros reclamos indicó que los estudiantes no presentaron ninguna queja adicional.

"Voy a evaluar cada uno de las quejas y solucionar estos problemas", finalizó.

MÁS DATOS

Los universitarios señalaron que presentaron quejas en el libro de reclamaciones de la institución pero no hay respuesta de la autoridades universitarias.