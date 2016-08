Joel Rojas Espejo, agresor de fátima Avalos Gonzales.

Actualmente se encuentra detenido en Lucanas Puquio.

Joel Rojas Espejo (24) agresor de Fátima Avalos Gonzales (22) quien el último lunes, resultó con graves lesiones, producto de la agresión física, ahora pide perdón a su esposa, dichas declaraciones las dio tras haber sido detenido por efectivos de la comisaría de la provincia de Lucanas Puquio.

"Me descontrolé y le tiré, y en eso ella también perdió el control y cayó por las escaleras al primer piso, de inmediato cuando fui a socorrerla ya no me respondía, por eso estoy muy arrepentido de lo que pasó" relato el agresor.

Se sabe que actualmente la víctima se encuentra en el Hospital Regional de Ica, en la unidad de cuidados intensivos, debido a la gravedad de las lesiones.

Por otro lado, Edith Ortiz, representante del Centro de Emergencia Mujer (CEM) señaló que en lo que va del año con este caso ya serían tres los casos de tentativa de feminicidio, sin embargo se cree que existirían más casos a nivel regional.

Ante el arrepentimiento del agresor, señaló que no se puede justificar la violencia de ninguna forma, por lo que el agresor deberá ser juzgado con todo el peso de la ley, y según lo que ordena las leyes peruanas.