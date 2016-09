El trabajador Alfredo Marquina Arrienta, siendo intervenido por la policía anticorrupción.

Será procesado por flagrancia

Al promediar las cinco de la tarde, del pasado viernes, Alfredo Marquina Arrieta (60) fue sorprendido por la fiscalía anticorrupción y agentes de la policía luego de recibir 200 soles de manos de una comerciante, a quien habría pedido 600 soles para facilitarle la autorización de venta de su producto en el arco San Francisco.

La comerciante identificada como Carina, relató que Marquina Arrieta, no quiso entregar la autorización mientras o se haga efectivo el pago de los 600 soles. "El señor Marquina me dijo, 'Me pagas los 600 soles y Yo te doy tu autorización y tu resolución, mientras tanto no vas a tener nada'" refirió.

Ante esta situación la comerciante, tomó la determinación de fotocopiar los billetes de 50 soles; asimismo denunció el hecho ante las autoridades, por lo que de inmediato montaron un operativo en el lugar de la transacción.

Finalmente el trabajador municipal fue detenido por la policía anticoncepción por lo que sería denunciado por el delito de flagrancia en la modalidad de cohecho pasivo propio, el cual es castigado con pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho.

De otro lado el Alcalde Hugo Aedo Mendoza, señaló que la Municipalidad procederá según corresponden las normas administrativas.

Asimismo, se sabe que hoy en sesión de concejo municipal se colocará en agenda este hecho a fin de que se informe los procedimientos que se seguirá.

TENGA EN CUENTA

Alfredo Marquina Arrieta, es trabajador contratado como técnico administrativo en la Subgerencia de Comercio y Mercado, en ese sentido ejercía trabajos de fiscalización del comercio ambulatorio.