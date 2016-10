Varón sufre muerte cerebral tras recibir un impacto de bala en la cabeza

Foto: Víctima continúa en el servicio de emergencia del HRA.

Walter Oriundo Huamaní (32) fue una víctima más de la inseguridad que se vive en las carreteras. El contador que la madrugada del jueves se dirigía rumbo hacia la provincia de Cangallo, tiene la masa encefálica expuesta, producto de un impacto de bala que recibió en la cabeza (frente), que prácticamente lo dejó en un estado de inconciencia (muerte cerebral).

El lamentable hecho ocurrió a la altura de la comunidad de Condorccocha, cuando Oriundo Huamaní se encontraba manejando una camioneta modelo Hilux en compañía de otras dos personas, que se dirigían a la zona a realizar un trabajo de campo.

Fue en una curva cerrada donde un grupo de facinerosos lo interceptaron, confundiéndolo con un vehículo de la Policía de Carreteras, razón por el que los asaltantes se intimidaron y dispararon sin temor alguno.

Pese a su condición, fueron alrededor de 40 minutos que los delincuentes lo mantuvieron secuestrado a él y a otras personas, quienes también fueron víctimas del asalto, porque serían cuatro los vehículos embestidos.

En medio del llanto y la impotencia, familiares buscan salvar la vida del joven de 32 años de edad, que hoy se mantiene conectado a un monitor multiparámetro (supervisor de signos vitales).

El médico neurocirujano, reveló que sus posibilidades para vivir son mínimas, porque la herida que generó el Proyectil de Arma de Fuego (PAF) afectó considerablemente al cerebro, razón por el que desisitió en intervenirlo.

Cabe precisar que la familia contrató a un médico de una clínica particular, quien por prestar sus servicios estaría cobrando 6 mil soles; no obstante, la operación no fue realizada, debido a su condición.

TENGA EN CUENTA

El padre de una menor de 14 años, iba ser referido hacia la ciudad de Lima; sin embargo, tal decisión fue desistida, por sugerencia del neurocirujano, quien dijo que corría el riesgo de fallecer en la ruta de viaje.