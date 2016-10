Sujeto fue encontrado infraganti cuando robaba en colegio

Foto: Sujeto es conocido en el Hampa como "El gato"

Efectivos policiales del Departamento de Patrullaje a Pie (Depapie) fueron advertidos por personal de vigilancia de la Institución Educativa Federico Froebel de la presencia de este sujeto que fue identificado con el alias el "Gato" sustrayendo diversos objetos.

Roger Cano, jefe del Depapie, señaló que a tempranas horas de la mañana el sujeto ingresó a las instalaciones de la institución, probablemente por la pared, logrando sustraer diversos objetos de valor de las oficinas administrativas.

Durante la intervención el ladrón fue encontrado en poder de los objetos robados, los mismos que se encontraban en una bolsa plástico color verde; asimismo, tras consultar al sistema de requisitorias, el sujeto dio positivo, por agresión a su ex pareja.

Tras ser interrogado por la acción ilegal que hizo, el "Gato" buscó evadir cualquier tipo de responsabilidad penal, al señalar que era una persona con enfermedad mental, condición que debe ser materia de investigación por parte de medicina legal.

"Yo no estoy bien, yo estoy mal de la cabeza, no me acuerdo lo que pasó" argumentó el sujeto.

MÁS DATOS

Efectivos de la Depapie, pusieron a disposición de la Policial Judicial, a fin de que responda por los cargos que se le imputan