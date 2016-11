"Queremos justicia e investigación"

Foto: Ayer al mediodía, los padres de Pool Jesús pudieron recoger su cuerpo.

Los familiares del joven militar que fue encontrado muerto en el sector de Perico Huayco, pidieron a las autoridades policiales investigar las causas de la muerte de su hijo.

"Es muy doloroso encontrar a tu hijo de esta forma, yo guardaba la esperanza de que no fuera mi hijo para seguir buscándolo. Sin embargo, es lamentable que la policía no haya iniciado las investigaciones correspondientes y recién ahora me preguntan los datos de mis hijos, cuando pudieron iniciar las búsquedas y tal vez estaría con vida", refirió José Portal, padre del joven.

Según el examen médico legista, Pool Jesús Portal Chacchi falleció a causa de un traumatismo encéfalo craneano consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza.

"Estoy seguro que pasó algo en la discoteca Ukukus hasta el momento la policía no ha logrado obtener las imágenes de la cámara de seguridad. Pero estoy convencido que vamos a encontrar la verdad de los hechos", acotó.

De otro lado, los padres de Pool Jesús negaron que su hijo pertenezca a una red de narcotraficantes o haya estado involucrado en el consumo de droga.

"Eso lo descarto totalmente, me parece que están tratando de ocultar la verdadera razón del asesinato de mi hijo", indicó.

Por su parte, la madre del joven, Mirtha Chacchi, señaló que su hijo no anda en malos pasos.

"No es justo que algunos medios de comunicación traten de manchar el nombre de mi hijo. Yo creo que la policía está creando esta hipótesis porque desde el principio se negaron a buscarlo y no cumplieron su trabajo, a pesar de mi llanto y mi ruego nunca lo buscaron. No es justo que por actos de corrupción de la policía traten de lavarse la mano y ensucien su imagen", puntualizó.

TENGA EN CUENTA

> El cuerpo de Pool Jesús Portal Chacchi será enterrado el día de hoy.

> Cabe precisar que su cuerpo fue encontrado luego de 10 días desaparecido en el que sus padres lo buscaban.