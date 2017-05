Mayoría de veterinarias no cuentan con autorización sanitaria

>Como parte de la preservación de los cóndores.

Según dio a conocer Sandra Aquije Álvarez, responsable de zoonosis de la Dirección de Salud Ambiental, de los 60 establecimientos veterinarios que registró el Servicio de Administración Tributaria de Huamanga (SAT-H), solo un 6 % logra contar con su autorización sanitaria, cifras que representan un alto riesgo a las personas que acuden a dichos centros a llevar a sus mascotas.

Precisó que conforme a las normas establecidas por el Ministerio de Salud, dentro de sus funciones está la de otorgar estos permisos de salubridad a fin de que se brinden un adecuado servicio en la atención de animales menores, esto a razón de que tras las intervenciones que efectuaron como dirección, pudieron constatar varias debilidades que hasta la fecha aún no llegaron ser saneadas ante el municipio de Huamanga y San Juan Bautista.

Aquije Álvarez sostuvo que en algunos establecimientos se llegó a comprobar medicamentos que son exclusivamente para uso humano, por lo que exhortó a la población a ser más precavidos al momento de acudir a las veterinarias, debido al peligro que corren por carecer de otros servicios vinculados al buen manejo de residuos sólidos y equipos biomédicos.

“Es importante que las personas que acuden al servicio veterinario, pidan a los propietarios a que les muestre su resolución directoral que otorga la DIRESA, documento que respalda su autorización sanitaria, el cual no es igual a una licencia de funcionamiento que brindan los municipios metropolitanos”, subrayó.

La titular de zoonosis, también aseveró que en algunas veterinarias no laboran profesionales que terminaron la carrera, factor que no garantizaría en ofrecer una correcta atención al usuario, debido a la no fiscalización y control que deberían realizar las municipalidades metropolitanas, cuya función las compete.