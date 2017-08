Secretario general del SUTE Regional, Wilson Jímenez.

El SUTE Regional rechazó la huelga iniciada por el gremio de docentes del SUTEP Conare, asegurando que se basan en ‘intereses personales’.

“Nosotros como sindicato no podemos avalar luchas aisladas que no corresponden a nuestro gremio. Llama la atención que autoridades regionales y educativas firmen documentos que no les corresponden y eso solo se puede definir como ‘populismo’ frente a las próximas elecciones”, refirió el secretario general del SUTE, Wilson Jímenez.

Asimismo, mencionó que los dirigentes de este gremio están ‘manipulando’ a los padres de familia y estudiantes.

“Esta gran mentira lleva al debilitamiento, desgaste de los maestros. Nosotros estamos de acuerdo que debemos luchar pero no se trata de una pelea sino de unirnos”, acotó.

En otro momento, el secretario general precisó que este gremio sindical son ‘responsables’ de las represalias que sufrirán los docentes.

Wilson Jímenez anunció que no se encuentran en huelga indefinida, por lo que retomarán las labores escolares a partir de la próxima semana, en la zona centro de la región y el 14 de agosto en el sur de Ayacucho.

“Las huelgas anteriores nos han demostrado que lo único que se logra es la recuperación de clases. Hay que canalizar bien las demandas porque lo que están exigiendo, es solo a nivel regional y no tiene alcance nacional”, puntualizó.