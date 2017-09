“No podemos ocultar que hay ‘mafias’ en el tema de discotecas”

Walter Bedriñana instó a funcionarios y regidores aclarar el tema de discotecas.

El sub gerente de Comercio y Mercado de la Municipalidad Provincial de Huamanga (MPH), Walter Bedriñana negó las acusaciones de los regidores Wilmer Borda y Richard De La Cruz sobre la falta de resultados para la clausura y cierre definitivo de discotecas, bares y cantinas en la ciudad.

“Esas son opiniones como las de cualquier ciudadano. He conversado con ambos regidores y han señalado que solo se trata de un comentario y no así de acusaciones. Sin embargo, no podemos ocultar que en el tema de discotecas exista una ‘gran mafia’ y eso viene de hace años”, comentó.

Asimismo, mencionó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) Huamanga ha otorgado licencias de funcionamientos definitiva a discotecas y bares.

“En el jirón 9 de Diciembre hay una discoteca que tenía licencia hasta el 1 de setiembre, hemos intervenido el 2 y nos han mostrado una licencia definitiva otorgado por el SAT, hay una funcionaria que firma el documento”, acotó.

El sub gerente indicó que el SAT Huamanga debe aclarar el tema de las licencias de funcionamientos a diversos establecimientos.

En otro momento, comentó que solo cuenta con dos fiscalizadores que no abastece el trabajo de supervisión a los locales en cuestionamiento.

Walter Bedriñana ha pedido que este tema se aclare en el Concejo Municipal y los funcionarios del SAT Huamanga.

Además cuestionó a los regidores que presentarían quejas solo frente a cámaras.