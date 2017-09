Representantes de la discoteca Makuma niegan ‘proteccionismo’

Intento de reapertura de la discoteca Makumba.

El asesor legal de la discoteca Makumba negó tener algún ‘favoritismo’ por los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huamanga (MPH) y por el contrario denunció arbitrariedad en la ‘clausura definitiva’ de este local.

“La sub gerencia de Comercio y Mercados han cometido errores administrativos en el acta de constatación y fiscalización. La resolución en el que se avala para clausurar el establecimiento, el ex funcionario, Walter Bedriñana es una resolución que no esta consentida y las partes sean notificadas como establecen las normas”, refirió el representante, quien no quiso dar su nombre ni que se le registre alguna fotografía.

Refirió que el único órgano de efectuar el cierre definitivo de un establecimiento es el ejecutor coactivo que no estuvo presente en el acto de clausura.

“Son tres errores los que se han cometido. Se ha señalado que esta discoteca esta protegida y es mentira porque somos la más afectada con sanciones que no se hacen a los establecimientos informales”, acotó.

Ante esta medida por parte del municipio, los representantes de la discoteca Makumba han presentado el recurso de apelación ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la apertura de la puerta principal del local.

En otro momento, advirtieron que detrás del cierre de esta discoteca existen intereses de otros locales nocturnos.

Sobre el posible incumplimiento de horarios y medidas de seguridad señaló que las normas deben regirse a todos los establecimientos y no a los que cuentan con autorización.