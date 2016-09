Con el autor de la nota.

Tania Pariona-CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA:

“Me indigna la irresponsabilidad del país que hace que los indígenas “terminen negando su identidad, odiando su cultura, perdiendo su autoestima, perdiendo su dignidad”.

Tania Pariona es una joven indígena que ha sido elegida congresista en la lista del Frente Amplio. Ha sido integrante del foro internacional de mujeres indígenas, en la que ha representado a la mujer indígena peruana. Su análisis lo hace desde la mirada de una mujer que es orgullosa de su identidad étnica, de ser indígena.

Jornada: Eres congresista del Frente Amplio. ¿Qué es el Frente Amplio?

Tania Pariona. El Frente Amplio es una coalición política integrada por partidos y organizaciones políticas, movimientos y organizaciones sociales, colectivo de artistas y personas que independientemente se incorporaron a él como militantes o activistas. En mi caso, formo parte del movimiento indígena en el Perú y Latinoamérica de mujeres indígenas.

Mi participación es como activista dentro del Frente Amplio y estoy iniciando mi militancia porque antes no he militado en un partido de izquierda. Mi historia, mis antecedentes de actividad política parten del movimiento social, trabajando por los derechos de los pueblos indígenas, que son derechos colectivos.

J. ¿Por qué van los indígenas con el frente amplio? ¿No es esto una intromisión de la izquierda en el movimiento indígena?

T.P. Con el Frente Amplio, los pueblos indígenas tenemos un acercamiento a iniciativa nuestra. Somos jóvenes indígenas de Ayacucho que hemos trabajado el arte, la cultura, la identidad, los derechos de los pueblos indígenas y nos organizamos en Ayacucho y nos presentamos al Frente Amplio para ver como nuestra participación en la política permitía convertir estos derechos en políticas públicas. Y lo hicimos con Verónika Mendoza del Frente Amplio, porque ninguno de los otros candidatos llevaba una agenda indígena. Y si mencionaban a los indígenas lo hacían como no actores sino para darles asistencia: “Ayuda para los pobres” y en esos términos asistencialistas.

En el Frente Amplio la mirada es distinta. La agenda de los pueblos indígenas tiene en primer término la presencia y representación de los pueblos indígenas. Y esto es importante, porque en la izquierda, que antes tampoco veía a los pueblos indígenas como actores, ahora si comienza a darnos el lugar en las decisiones políticas que nos competen. Si antes su mirada era solo clasista, no reconocía la diversidad cultural ni la identidad indígena y todo lo resumía a “el campesinado” o “al indio” ahora si entiende que existen elementos también étnicos.

J. Pero, si tu revisas los resultados electorales, son muy pocas las comunidades indígenas o campesinas donde el Frente Amplio ha ganado, y por el contrario, en esas comunidades ha ganado el Frente Popular de Keiko Fujimori? ¿No te preocupan estos resultados?

T.P. A mí me ha generado no sólo preocupación sino indignación. Y no por los votantes que van y votan a cambio de algo, un regalo o una propina, sino por toda la irresponsabilidad política que hay en el país para hacer que las personas terminen negando su identidad, odiando su cultura, perdiendo su autoestima, perdiendo su dignidad. Ver que los salvadores de su problema son otros y no ellos mismos, y no afirmar su identidad con orgullo porque creen que otro distinto a ellos es mejor.

Yo creo que hay de superar algunos pensamientos coloniales que persisten entre los pobladores de las comunidades, donde siguen pensando que los que vienen de la ciudad, son mejores que ellos. En mi caso, yo he ido con mi sombrero, con mi ropa a las comunidades y los propios campesinos dudaban de mi capacidad de representarlos. Yo entregaba mis volantitos con mi imagen y lo que recogía era que muchos decían “esta chola que nos va a representar”.

Que hacer para que los pueblos indígenas se sientan orgullosos de su identidad, de su apellido quechua.

Uno de los espacios claves es la educación. Una educación intercultural que recupere valores en relación a nuestros conocimientos, a la sabiduría. Una educación que comience a plantear la importancia del idioma, de la lengua materna como un elemento para fortalecer la autoestima, para la producción literaria, para escribir y hablar en todos los niveles educativos. La lengua es la que nos va a conectar con nuestras raíces.

Tenemos desde hace muchos años una educación pluricultural bilingüe, ¿hay alguna deficiencia en este sistema?

Su lógica siempre ha sido para castellanizar y el producto de esto es que muchos niños no hablan quechua. Jóvenes de mi edad tampoco hablan quechua y ese es un problema serio ya que significa pérdida de identidad cultural.

J.: Hilaria Supa fue ridiculizada por ir al congreso vestida con los trajes típicos de su comunidad.

Tania Pariona: A Hilaria la atacaron desde varios frentes. Los propios congresistas se burlaban de ella, los medios de comunicación ridiculizaban su presencia. Pero ella, soportó todos estos ataques porque estaba abriendo el camino para que los pueblos indígenas estemos en el congreso, con representantes que sean propios. Yo estoy orgullosa de ser una mujer indígena peruana y hablo el quechua es mi lengua materna.