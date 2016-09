Miembros del CORESEC se reunieron en auditorio del GRA.

Gobernador Regional, Jorge Sevilla:

El gobierno regional de Ayacucho, Jorge Julio Sevilla Sifuentes recomendó a los responsables de impulsar un proceso de revocatoria en su contra y del vicegobernador encargado, Máximo Contreras deben leer mejor las normas para evaluar esta situación.

"Estamos en un Estado de derecho y si ellos consideran que es pertinente una revocatoria que lo hagan, no tengo porque oponerme. Al que esté promoviendo este tema le pediría que lean las normas, porque parece que desconocen la situación por la que estamos pasando", comentó.

Con respecto, a que este proceso respondería a la falta de cumplimiento de la demanda del sindicato de trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho para la designación del titular de este sector.

"Si no me quieren a mí, por que simplemente no se cedí a poner a un director, que vean otros mecanismos, que vayan al Consejo Regional y me quiten la potestad", refirió.

De otro lado, aclaró que no se puede pedir su revocatoria como consejero regional, porque actualmente no está cumpliendo esta función y tampoco se puede hacer el pedido como gobernador regional porque no hubo una elección popular.

"Es penoso que las personas que están detrás de este tema desconozcan las normas, más aún habiendo sido autoridades", indicó.

Sevilla Sifuentes, también comentó que esta iniciativa no lo distrae de las funciones y el trabajo que viene desempeñando como autoridad regional encargada.

TENGA EN CUENTA

El sindicato de trabajodores del Hospital Regional de Ayacucho y la Federación Médica, son los promotores de este pedido. Héctor Chávez Chuchón indicó que tenía los formatos para iniciar este proceso.