Alix Aponte, señaló que habría personas extrañas que entran al Gobierno Regional a altas horas de la noche

Presidente del Consejo, Alix Aponte:

El presidente del Consejo Regional de Ayacucho (CRA), Alix Aponte Cervantes señaló que algunos consejeros tienen la intención de denuncias por dar declaraciones contra la gestión actual del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA).

"Parece que mis declaraciones no gustaron a dos o tres colegas consejeros que han visto por conveniente establecer un proceso de denuncia ante las instancias correspondiente del cual he señalado no tengo temor. Yo soy responsable de mis declaraciones, voy a responder cualquier interrogante, pero vemos actos evidentes de corrupción que no podemos negar", refirió.

De otro lado, refirió que esta solicitando a la sede central los videos de seguridad del ingreso de 'ciertos personajes' en altas horas de la noche.

"Estamos solicitando que nos faciliten y alcancen bajo responsabilidad, algunos videos del ingreso de ciertos personajes a altas horas de la noche. Qué cosa se cocina o se viene estableciendo compromisos a esas horas. Se trataría de funcionarios e incluso consejeros y queremos constatar de que se trata", comentó.

Agregó que estas 'conversaciones' podrían darse a plena luz del día y no tratarse de reuniones privadas.

Alix Aponte, aseguró que no aceptará una reunión en privado y que los temas para aclarar algún punto tendrá que realizarse en un espacio público.

Finalmente, indicó que no se han roto las relaciones con el ejecutivo pero no van a callar ni ser cómplices de las situaciones que están ocurriendo en el Gobierno Regional.

TENGA EN CUENTA:

La semana pasada el presidente del Consejo Regional de Ayacucho (CRA) indicó durante un foro de la Mesa de Concertación, que esta gestión sería una de las más corruptas.