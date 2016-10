Hermanos de alcalde acusados de golpear a su propia familia

Foto:A pesar del conflicto familiar, alcalde no se pronuncia al respecto.

Hermanos del alcalde de Huamanguilla, Juan Rolando Pachecho Huamanrimachi, se encuentran involucrados en una denuncia, tras haber golpeado a sus parientes, al parecer por un litigio de terrenos.

Benedecita Quintanilla Humanrimachi los acusó de golpear a su esposo, el pasado 19 de setiembre en el predio denominado Ancar en Huamanaguilla, cuando se percató que un grupo de personas habían ingresado al terreno y estaban retirando algunas piedras.

"Nos acercamos a la chacra y pude reconocer a mis primos, como era de noche, con una linterna los alumbré y les dije sus nombres, qué está pasando, no me dijeron nada y comenzaron a golpear a mi esposo hasta dejarlo inconsciente, incluso una de mis primas dijo que no lo golpeen en la cabeza; le dije que estaba grabando todo y se avalanzaron sobre mi quitándome la linterna y mi celular, luego de eso puse la denuncia porque mi esposo quedó inconsciente y porpoco se muere, tuve que trasladarlo hasta el hospital de Huamanguilla pero debido a la gravedad lo trasladaron al hospital de Huanta", dijo Benedicta Quintanilla.

De acuerdo a su versión, el terreno que está a nombre suyo y está registrado en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, sin embargo sus familiares quieren vender todo el terreno a la Municipalidad.

"Quieren apropiarse de mi terreno a toda costa, porque dicen que ahí se podría construir un mercado, mi primo el alcalde no se pronuncia hasta ahora y lo que queremos es justicia porque no confiamos en ellos", dijo.

TENGA EN CUENTA

El Juez de paz de Huamanguilla otorgó una constancia de posesión a Benedicta Quintanilla con una superficie de ha 657 m2, inscrito ante la SUNARP con registro 430-021103.