Ingresos obtenidos por alquiler de campo ferial "se hicieron humo"

Ingreso principal de la Feria de Canan, en total abandono por desinteres de quienes administran este establecimiento.

A poco menos de un mes para iniciar las actividades por la Semana Santa, el campo ferial de Canaán, principal espacio donde se desarrolla una de las ferias agrícolas más grandes de la región, se muestra en total abandono. Pese a que en este lugar se desarrollaron innumerables eventos, los recursos obtenidos por el alquiler no habrían sido reinvertidos en el mantenimiento y acondicionamiento de su infraestructura.

La actual comisión organizadora de la Feria de Canaán, presidido por Joaquín Hernández, señaló que se está iniciando con cero soles, debido a que los organizadores de anteriores años, hasta el momento no dan cuenta de los ingresos obtenidos.

"Con respecto a la Feria del 2016, se hizo una conferencia de prensa de rendición de cuentas donde se informó que existía una ganancia de 18 mil soles. Este año como presidente, he solicitado ese fondo, pero lamentablemente no hemos encontrado ni un sol, más bien no han comunicado que debemos dinero" señaló.

De otro lado cuestionó el desinterés que muestra la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, cuyo gerente Jesús Osnayo, debería de encabezar las acciones a fin de promover a las pequeñas y medianas empresas de nuestra región.

"En el año 2015 participe en la feria, cuando estuvo bajo la responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo Económico, donde se anunció que hubo una ganancia de 15 mil soles, sin embargo hasta la actualidad no se ha entregado ningún informe, pese a que hemos exigido con documento. Hasta ahora se desconoce del destino de ese dinero" comentó.

De otro lado comentó que al romper con algunas malas reglas en la organización de esta feria, no fue bien tomado por algunos trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, quienes habrían expresado su incomodidad al conocer que los ingresos obtenidos por este evento 2017 serán depositados en una cuenta bancaria.

CONSECION A EMPRESAS

Una de las características de esta feria, son los espectáculos artísticos que ofrece en horas de la noche, los cuales durante años fueron concesionados a empresas cerveceras de la región.

Al respecto Joaquín Hernández manifestó que estas empresas abuzaron de este campo ferial, de tal manera que muchos de los productores que participaron en esta Feria. Ahora no quieren venir.

"Hoy por hoy, estos empresarios seguramente se están sintiendo incomodos, porque ya no estarán a cargo de la organización de los espectáculos artísticos. Por muchos años se han sentido dueños de este campo ferial, cometiendo incluso atropellos contra los propios productores" indicó.

Hernández detallo que el año pasado se ofertó 12 mil soles por dicha concesión, sin embargo a caja solo habría ingresado 10 200 soles, por lo que se desconoce el destino de los 1 800 soles de diferencia.

Finalmente indicó que la comisión organizadora ha optado por buscar auspicios con empresas nacionales y regionales que puedan aportar con algunos premios, y con la dotación de equipos para los espectáculos artísticos.

En cuanto a la cartelera de artistas, señaló que el comité en pleno a escogido de dos propuestas al empresario Nilver Huarac quien junto a la empresa AJE se encargarán de la publicidad a nivel nacional.



MÁS DATOS

La Comisión organizadora, fue elegida en una asamblea multisectorial convocado por la Dirección Regional Agraria, en el marco de la ley de ferias. A diferencia de los anteriores años que eran designados por la alta dirección.