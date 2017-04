Aedo insta a la Dircetur involucrarse en las actividades de Semana Santa

Alcalde de Huamanga pide mayor participación de la Dircetur.

El alcalde de Municipalidad Provincial de Huamanga (MPH); Hugo Aedo Mendoza instó al Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) involucrarse en las actividades de Semana Santa.

"Necesitamos que todas las instituciones se involucren en las actividades de Semana Santa. Nosotros entendemos que la Dirección Regional de Comercio, exterior y Turismo (Directur) carezca de presupuesto, pero ellos son los responsables del tema de turismo", comentó.

Agregó que la municipalidad tiene la función de encargarse de ornato, seguridad, medio ambiente, residuos sólidos, entre otros.

Asimismo, precisó que la Directur debería estar promocionando las actividades de Semana Santa a nivel nacional.

"Tenemos la mejor Semana Santa del Perú, pero lamentablemente no hay promoción de esta festividad a nivel nacional, no necesitamos promocionar esta fiesta en nuestra región, no hay sentido", acotó.

La Dircetur debería coordinar las actividades de promoción con PromPerú, sin embargo, no existe este trabajo.

Aedo Mendoza, espera que en los próximos días la Direcetur tome mayor interés en estos temas que involucran a toda la región.