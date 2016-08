Consejero acusó a seguidores de Wilfredo Oscorima estar detrás de derecho ciudadano

ENTREVISTA: Vicente Chaupín,Consejero Regional por Cangallo

Se defiende. El consejero regional por Cangallo, Vicente Chaupín respondió frente a la iniciativa de impulsar la revocatoria en su contra por parte de Nery Gonzáles Aronés, asegurando que todo respondería a las acciones que realizó en noviembre de 2015 donde fue uno de los protagonistas del ofrecimiento de 20 mil dólares por su voto a favor de un consejero de Alianza Renace Ayacucho – ARA.

¿Ha empezado un proceso de revocatoria en su contra que puede decirnos al respecto?

La revocatoria es un proceso democrático y de derecho ciudadano al que yo estoy de acuerdo que acceda cualquier persona, sin embargo este proceso en mi contra lo está impulsando la familia Gonzáles y Aronées de la ciudad capital de la provincia de Cangallo que tiene un tinte de revancha política…

¿En qué se basa para dar estas afirmaciones?

A la profesora Nery Gonzáles la he conocido en una actividad de Cancha Cancha donde literalmente me dijo que “por tu culpa Wilfredo Oscorima está preso”, dando cuenta que yo a denunciar el ofrecimiento de 20 mil dólares que me hizo por un voto a favor de Rubén Loayza para que sea gobernador regional estaría el en la cárcel lo cual es completamente falso, como se sabe él está en prisión por el caso de “las maquinarias”.

Pero esto no puede indisponer a la señora en exigir su revocatoria.

Naturalmente, sin embargo tengo entendido que dentro de los argumentos que viene manejando es que en ningún momento he dado cuenta a la población de Cangallo sobre las acciones y actividades que vengo realizando en el Consejo Regional, lo cual es completamente falso, a eso se suma que se ha dicho que yo estoy en contra de proyectos a favor de la provincia y ponen para colmo que tienen la versión de un consejero y por último que no cumplo mis funciones de fiscalización lo cual es completamente falso.

¿Cuántas acciones de fiscalización tiene actualmente?

Hemos tenido ocho procesos de fiscalización, todos ellos se encuentran expuestos en las sesiones de consejo, además que se ha visto en la agenda del consejo regional; lamento que la señora no esté informada de ello, es más he podido realizar las actividades de fiscalización e informado de las mismas en varias reuniones con la población directamente y las autoridades de la provincia, este tipo de argumentos no son nada válidos.

Sobre la acusación que usted no viabiliza proyectos para Cangallo ¿Qué puede decir?

En esta acusación todavía da el detalle de que existe una versión de un consejero regional, voy a exigir que me digan cuál de mis colegas han realizado ese tipo de afirmaciones y ya he solicitado al secretario técnico que me informe si en alguna sesión me opuse a algún proyecto, pues es completamente falso.

¿Cree usted que van a lograr recoger todas las firmas que necesitan?

Insisto que esta es una condición que se han puesto como tarea los seguidores del señor Wilfredo Oscorima, pueden hacer lo que más les parece, tengamos que tomar en cuenta que para este proceso se tiene que manejar presupuestos y logística necesaria; me imagino que allí gastarán los 20 mil dólares, por eso insisto que es una venganza política frente a mi actuación de actos de corrupción como el que se me ofreció, estoy seguro que Cangallo no va caer en ese tipo de juegos que lo único que buscan es favorecerse políticamente y no tener lo mejor para la región.La revocatoria es un proceso ciudadano, un derecho como todos, esta revocatoria viene de un sector de ciudadanos.

Parece que usted tiene mucha tirria a los residentes de la ciudad capital

Para nada, lo que sucede es que los actuales impulsores son personas allegadas al poder anterior que existía en la provincia de Cangallo, aquel que dejó paralizada varias obras, esa misma relacionada al poder que ofrecía coimas para poder ganar votos, si cualquier persona lo hubiera hecho de otros distritos o de la misma capital pero que no esté ligado con ellos realmente sería un control político, ahora no, por la lucha política quieren impulsar esta revocatoria.