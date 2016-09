Dr. Asunción Canchari Quispe, Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria

Por cuatro meses

El Dr. Asunción Canchari Quispe, Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por cuatro meses, contra Sergio Leonardo Escobar Paredes, como presunto autor del delito contra la Vida , el Cuerpo y Salud en la modalidad de Parricidio.

Según los hechos, el pasado 02 de Setiembre del año en curso, Sergio Leonardo Escobar Paredes (18) y su padre Julio Escobar Flores (45), habrían protagonizado una acalorada discusión en su vivienda ubicada en la Av. Cuzco N° 1023, desatándose una sangrienta escena.

Escalofriante testimonio

Sergio Escobar Paredes, cursaba el tercer año de educación secundaria y labora como ayudante en una ferretería “Salí de mi trabajo y de frente me fui a comprar comida, luego me dirigí a mi casa y al llegar vi que mi papá y sus amigos libaban licor frente a mi casa, a los 10 minutos llegó mi padre, entró a su cuarto y al salir del mismo, me empezó a culpar que le había robado su dinero”

Agregó “Luego empezamos a pelear lo empuje y lo patee en la cabeza, pero mi padre seguía amenazándome hasta que agarre el cuchillo y lo maté, luego escondí el cadáver en mi cuarto y con un alambre logré envolver su cuerpo, lo arrastre y lo puse debajo de la cama de mis papás”.