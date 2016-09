Desde el 2013 comité de conservación viene trabajando en Ayacucho.

Comité de Gestión Nacional

La Comisión de Gestión de conservación del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, realizó la renovación del comité ejecutivo con la finalidad de trabajar el tema de protección del área natural.

Al respecto, la responsable de este comité, María Romero informó que desde el 2013 vienen realizando el trabajo de sensibilización para mejorar el tema de conservación

"Estamos trabajando con los comerciantes de esta zona y las comunidades aledañas para la conservación del área natural", comentó.

Agregó que uno de los principales problemas es el tema de residuos sólidos y mantenimiento de las áreas verdes.

"Hay muchos turistas y visitantes que no tienen cultura de protección, por lo que no están respetando las áreas verdes y tampoco el mismo monumento histórico. Nosotros sabemos que no podemos cambiar las costumbres de la noche a la mañana pero tenemos que trabajar para sensibilizar a la población sobre este tema" indicó.

La especialista mencionó que la conservación del santuario debe ir a la par el tema natural con los monumentos históricos.

MÁS DATOS

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado es un organismo público técnico encargado de la conservación de las Áreas Naturales Protegidas