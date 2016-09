Médicos del HRA no aceptarán ser trasladados al III-I

Foto: Jhon Gonzales Navarro - Presidente de la Federación Médica de Ayacucho (FMA).

La ministra de salud, Patricia García, quien en su visita a la ciudad de Huamanga, declaró que por la escases de recursos humanos y financieros, los médicos del Hospital Regional tendrán que ser trasladados a los nuevos ambientes del III-1; Jhon Gonzales Navarro Cachi, presidente de la Federación Médica de Ayacucho (FMA) reveló que los galenos del "Mariscal Llerena" no aceptarán dicha disposición, porque consideran que existe una serie de inconsistencias en el mantenimiento e implementación de este moderno Hospital.

"En representación del gremio regional, nosotros tenemos documentos del sentir de los médicos del Hospital Regional, donde ellos nos han manifestado que no van a ser traslados; es así que tanto el SITHRA como el cuerpo médico, nos hicieron llegar el documento a nuestra instancia regional y nosotros como Federación vamos a respaldar esa decisión", subrayó.

En ese sentido, ratificó que técnicamente las condiciones y disponibilidad de recursos son limitados, por lo que se debería determinar cuanto es el presupuesto de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones, en vista de que los terrenos son una extensión grande con más de una hectárea de infraestructura.

"Como Federación Médica vamos a decir que lo que ha manifestado la ministra y el gobernador regional es una mentira, porque hay una gran diferencia entre lo que es la cuestión técnica y política, puesto que un III-1 debe de contar con un servicio de hemodiálisis, servicio de trasplante de órganos, y principalmente que el grupo de trabajadores no debe ser menos de los 500 médicos especialistas", expresó.

Los cuestionamientos en esta entrega generaron que el presidente de la FMA considere al III-1 como un elefante blanco, dado que no existen políticas en la aplicación de estrategias que coadyuven a un buen servicio al usuario y/o paciente.

“Nosotros lo afirmamos y reafirmamos que el III – 1 va ser un elefante blanco, no somos brujos ni videntes pero somos técnicos porque manejamos estadísticas, porque lo estadístico y científico es que realmente nos dice que este hospital no tiene las condiciones para funcionar, porque no hubo una política de implementación de recursos humanos”, señaló.

En cuanto a la actual problemática que se vive dentro del HRA, aseveró que es un poco complicado pero no imposible mejorar las atenciones tanto a nivel de consultorios internos y externos, razón por lo que se requiere replantear sus deficiencias.

"La otra situación es que tenemos una radiografía del HRA que como 2-2 tiene un déficit de más de100 médicos especialistas, quien en sus 50 años de historia ninguna autoridad ha podido hacer realidad este sueño", precisó.

Esta semana los 25 representantes de cada región que forman parte de la Federación, desarrollarán una asamblea, debido a que el gobierno central disminuyó el monto presupuestal para el sector salud.

MÁS DATOS

> Tras la fecha de entrega de la moderna infraestructura del III-1 que está pactada para este 1 de enero próximo, Jhon Gonzales, indicó no existe una convocatoria programada para la contrata de personal, pese a que el HRA solo cuenta con 80 médicos especialistas, y este Hospital como mínimo debería de presentar 500 galenos.

> A la fecha la Federación Médica Peruana (FMP) exige al MEF y MINSA, aprobar el decreto supremo que dispone el incremento de S/. 300.00 a partir de diciembre del 2015 a enero de 2016; asimismo demandan la implementación de la escala salarial, aprobada el 23 de julio de 2015 entre el MINSA y la FMP; sin embargo, no fueron cumplidas.