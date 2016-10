Devuelven a su habitad a puma andino que fue hallado en una vivienda

Foto: Puma andino. (Foto: Dirección Regional Agraria).

Tras las evaluaciones de profesionales especializados, el puma andino que hace una semana fue hallado en una vivienda de la ciudad de Huanta, fue liberado a su habitad, porque se determinó que el felino no podía ser domesticado, a razón de que es un animal netamente silvestre.

A fin de no generar temor en la población, se acordó en no revelar el paradero del mamífero, dado que las posibles actitudes alarmantes pueden alterar su tranquilidad y habitad. En ese sentido, los especialistas exhortan a los pobladores de la zona, a no tratar de envenenarlo o cazarlo, puesto que es una especie casi en peligro de extinción.

"Si nosotros tenemos la relación del Decreto Supremo 004 del año 2014. En la categoría de mamíferos, el puma andino está casi amenazado; por ello, es necesario cuidar esta especie que es patrimonio de la nación en el tema de fauna", refirió Guillermo del Villar Gálvez, titular de la Dirección del Ambiente y Recursos Naturales de la Dirección Regional de Agricultura (DRA) esta especie.

Cabe precisar que el puma fue incautado por la Policía Ecológica y la Fiscalía Especializada en materia ambiental, donde luego de su captura se le trasladó al zoológico de Totoría, donde al culminar con de todas las evaluaciones ecológicas, se acordó en devolverlo a su lugar de origen.

Conforme a las investigaciones, se presume que el puma haya escapado de los constantes incendios forestales, por lo que las autoridades del orden deberían tomar las prevenciones del caso.