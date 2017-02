"Odebrecht apoyó construcción de auditorio con 5 mil dólares"

Foto: Gregorió Huayhualla señaló que la construcción de auditorio fue una actividad netamente

El ex decano del Consejo Departamental de Ayacucho del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) Gregorio Huayhualla negó que la empresa Odebrecht haya condicionado su apoyo económico para la construcción del auditorio institucional.

"La construcción del auditorio del Colegio fue ejecutada gracias al apoyo de los miembros del orden, instituciones y empresas públicas y privadas. La empresa Odebrecht fue uno de los colabores a través del ingeniero Wilder Araujo, quien consiguió un apoyo económico de 5 mil dólares", mencionó.

Este apoyo económico fue ingresado a las cuentas de la Consejo Departamental en dos partes.

Con respecto, a los presuntos condicionamientos para la ejecución del proyecto Río Cachi aclaró que a la fecha de construcción del auditorio institucional la empresa Odebrecht había culminado este proyecto.

"Creo que para el año 2009, Odebrecht no hacía ninguna obra en Ayacucho, los trabajos culminaron en el 2002 aproximadamente. Y la construcción de estos ambientes fueron una actividad, netamente gremial", acotó.

Gregorio Huayhualla, también negó que el actual decano del Consejo departamental le haya solicitado un informe sobre este tema.

"He conversado con decano hace unos días, no me ha hecho llegar ningún documento. Supongo que el decano desconoce estos temas, porque no ha hecho una vida orgánica en el Colegio de Ingenieros", puntualizó.

TENGA EN CUENTA

El decano del Consejo departamental de Ayacucho - CIP Demetrio Prado señalo que ha pedido un informe de las 'condiciones en las que Odebrecht apoyo a la institución.