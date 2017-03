Corte de fluido eléctrico será para ofrecer un mejor servicio

Foto: El corte está previsto desde las 5 AM. hasta las 6 PM..



Este domingo 5 de marzo casi toda la región de Ayacucho se quedará sin fluido eléctrico, tal disposición según mencionó el jefe de la Unidad de Negocios de Electrocentro, Jorge Lara Dionisio, permitirá ofrecer un mejor servicio al usuario, por lo que exhortó a la comprensión de la población que tras los continuos apagones muestran su disconformidad al servicio ofrecido.

Lara Dionisio aseveró que como parte de los grandes proyectos es la construcción de la Línea de Transmisión 220 kv que permitirá traer luz desde Friaspata (Huancavelica) hacia el sector de Mollepata. Por tal motivo, requieren hacer interrupciones programadas para la instalación de los aparatos de recepción de la futura línea, el cual tendrá una mayor capacidad de potencia que beneficiará a muchas más zonas que aún carecen de fluido.

Frente a dicha medida, Electrocentro implementará un plan de contingencia para no perjudicar a los lugares que necesariamente requieren de este servicio; entre ellas, el centro histórico de la ciudad, más no el Hospital Regional que comúnmente casi no se vio afectado.

Ante las quejas vinculadas a la reparación de equipos electrodomésticos, el jefe de dicha unidad informó que todos los reclamos son atendidos previa evaluación del técnico, no obstante, son muchas las solicitudes de familias que esperan que sus artefactos sean repuestos con prontitud.

Por otro lado, negó que la empresa efectúe la instalación de postes en lugares céntricos, haciendo enfásis que todo ello es subterráneo.

IMPORTANTE

En cuanto al apagón que se suscitó este último miércoles por la noche, explicó que las averías fueron producidas por factores de lluvias torrenciales en la subestación Cobriza I.