Estado defiende a imputado por violación mientras víctima está desamparada

Producto de la violación la menor quedó embarazada.

Indignación es lo que ha provocado el caso de la menor R.J.P.H (17) quien denunció haber sida ultrajado a la edad de 15 años por Percy Llamocca Flores (21) cuya defensa técnica fue asumido por el Defensor Público Alfonso Llamocca Rodríguez.

Por el lado de la víctima, lamentablemente no cuenta con abogado particular ni del Ministerio de Justicia, que suponemos deben velar por los derechos de todos los ciudadanos.

Si bien la constitución política establece que todos los ciudadanos tenemos derecho a la defensa es necesario que se deba priorizar a las víctimas de violación y más aún si se trata de menores de edad.

De otro lado, la madre de la menor, Ana María Huamaní señaló que el Defensor Público, tendría algún grado de parentesco con el imputado, motivo por el cual está solicitando al Juez del tercer Juzgado de Investigación que no se continúe ni formalice la investigación preparatoria.

En ese sentido creemos que es necesario que la Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y derechos Humanos tengan que pronunciarse ante el desamparo de esta menor víctima.

LOS HECHOS

De acuerdo a lo señalado por la víctima, el 19 Junio del 2015 se dirigía a visitar a la casa de su abuela en la comunidad de Millpo, a eso de las 7 de la noche se retira, circunstancias en el que es interceptado por el imputado, quien la llevó a la fuerza y la ultrajó sexualmente, para luego dejarla ir, pero antes la amenazó de matarla si contaba algo de lo que paso a sus padres.

Producto de esta violación la menor quedó embarazada, a los cinco meses de gestación sus padres se dan cuenta y deciden llevarla al centro de salud, donde confiesa parte de los hechos.

"Cuando llegamos a la posta le han hecho llamar al joven (Percy Llamocca Flores) quien ha reconocido que el niño que llevaba era de él. Ahora se ha negado totalmente diciendo que no es su hijo y por eso no me va pasar la mantención" comentó.

Se sabe que hoy en horas de la tarde se llevará a cabo la audiencia de sobreseimiento en el tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.



MÁS DATOS

El Ministerio Público a través de la sexta fiscalía provincial penal corporativa de Huamanga, ha fundamentado el sobreseimiento del caso por lo que está en manos del juez aceptar dicho pedido.