Recomiendan medidas de protección ante nevadas en la región Ayacucho

>Damnificados recibieron ayuda.

El Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Sub Gerencia de Defensa Civil, entregó bienes de ayuda humanitaria a los afectados del Centro Poblado de Pampamarca, distrito de Cora Cora, provincia de Parinacochas, que fue golpeada por el movimiento telúrico el pasado martes 16 de mayo.

El Sub Gerente de Defensa Civil, Carlos La Madrid del Valle, detalló que la ayuda entregada consistió en 200 planchas de calaminas los cuales fueron entregados a las autoridades del centro poblado de Pampamarca, también se hizo entrega al centro poblado de Hurayuma de 100 planchas de calaminas.

Asimismo, se hizo la entrega de frazadas, utensilios de primera necesidad y ropas de abrigo a los niños y ancianos de los centros poblados afectados por el sismo. Se instó a las autoridades de los centros poblados de Pampamarca y Hurayuma a realizar acciones de prevención ante una eventualidad de movimientos telúricos similares.

EL COER

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional, se encuentra activo durante las 24 horas del día, este servicio permite la atención oportuna de en caso de afectación por eventos adversos. El trabajo de monitoreo se realiza en coordinación con los secretarios técnicos de las municipalidades provinciales y distritales.

Se recuerda que ante cualquier emergencia se pueden comunicar a los números del COER Ayacucho: fijo 066318462, rpm #532071 y celular 966614738, a fin de brindar la atención oportuna en caso de ser necesaria.

La Sub Gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regionalde Ayacucho recomienda lo siguiente:

a) Usar ropa de abrigo e impermeables por la sensación de frío y humedad,

b) Tomar bebidas calientes comer alimentos como carne, huevo, pescado y frutas ricas en vitamina “A y C”

c) Al Conducir por la autopista y/o carretera a velocidad mínima, manteniendo su distancia de seguridad en relación con el vehículo que va adelante.

d) Tomar previsiones para contrarrestar la alta irradiación (U.V) ultra violeta como el uso de bloqueadores solares, sombreros y lentes oscuros entre las 10:00 a.m. y 16:00 p.m. del día.