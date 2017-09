Discoteca Makumba sería causante del retiro de funcionario Walter Bedriñana.

En los últimos días los cuestionamientos en la falta de resultados por el cierre de discotecas ha puesto en duda el trabajo de la Municipalidad de Huamanga para realizar este trabajo.

Incluso algunos regidores del oficialismo y el mismo gerente Municipal reconocieron que había actos de corrupción por parte de algunos funcionarios que impedía el cierre de estas discotecas.

Ante las críticas, Walter Bedriñana (ex subgerente de Comercio y Mercado) realizó un operativo para el cierre definitivo de la discoteca Makumba y aseguró que ‘mientras dure en el cargo’ impediría que esta discoteca vuelva abrirse.

Tras estos hechos, el alcalde de Huamanga, Hugo Aedo Mendoza decidió retirarlo del cargo, por falta de resultados.

“En el tema de Comercio y Mercado se ha cojeado. El cambio del funcionario, no es que tenga que ver con el cierre de la discoteca Makumba pero ha tenido que cerrarse por las mismas condiciones que tenía la discoteca y no porque el funcionario tenía ‘cólera’ y lo cierra, no es así. No solo son discotecas, es alimentos, mercados y otros”, refirió.

La autoridad municipal indicó que no se reabrirá esta discoteca, tras la salida de Walter Bedriñana del cargo.

“Aseguramos que no se reabrirán, al menos que me saquen una medida cautelar y el juez me ordené que abra esa discoteca. En el tema de discotecas, se linda con el ‘tráfico de influencias’ y esto desdice del trabajo de una gestión”, acotó.

Por su parte, el regidor Wilmer Borda Ramírez mencionó que se tenía programado con el ex funcionario el cierre de 9 discotecas.

“No me parece muy propicio que se haya retirado al sub gerente porque si se ha iniciado un trabajo debe continuarse y no cortarse”, comentó.

Agregó que en caso de ‘presunta injerencia’ y ‘familiaridad’ entre los dueños de discotecas y funcionarios del municipio debe investigarse a profundidad para determinar la responsabilidad en el otorgamiento de licencias.

DATO

Los regidores Richard De La Cruz y Wilmer Borda cuestionaron ‘protección’ y ‘farsas’ en cierre de discotecas.