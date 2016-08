En noviembre iniciarán trabajos de forestación.

La municipalidad provincial de huamanga

En los próximos meses, el municipio de Huamanga iniciará los trabajos de recuperación y forestación en el sector de La Picota haciendo cumplir la ordenanza municipal en la zona declarado como intangible.

Según el informe presentado por el gerente de Desarrollo Territorial, Antonio Pinedo ante Concejo Municipal, el 48% de la zona declarado como intangible cuenta con títulos de propiedad entregados por Cofopri (Organismo de formalización de la propiedad informal), pese a las normas establecidas desde el 2009, que declara como zona intangible e inhabitable este sector.

"Tenemos que recuperar un promedio de 54 hectáreas que fueron talados y reforestar, a unos 300 metros de la cima, que involucra desde Señor de la Picota hasta Piscotambo y es intangible. Durante los trabajos de inspección se ha encontrado viviendas informales construidas con material rústico y noble por lo que les hemos invitado a que se retiren de esta zona considerado como alto riesgo", comentó.

Con respecto, al tema de las quebradas indicó que se viene realizando la evaluación de los sectores 1, 2, 3, y 4, señalando que se tiene que recuperar todas las quebradas.

En los sectores que están titulados se realizarán trabajos de forestación con plantas nativas a partir del mes de noviembre a fin de garantizar su conservación.

Asimismo, se realizará la demarcación con hitos. En este sentido se ha solicitado a la gerencia de Desarrollo Territorial para elaborar un proyecto para la instalación de hitos de cemento, con la finalidad que a futuro se construya un muro de con tensión.

Reubicación no será viable

En referencia a un posible proceso de reubicación el Concejo Municipal señaló que no podría darse porque no es viable y no se cuenta con los espacios correspondientes. Además que en caso de una reubicación, los pobladores volverán a invadir estos sectores y se generaría conflictos.

"Hay experiencias que los pobladores fueron reubicados y volvieron a las zonas intangibles y ahora cuentan con dos terrenos y están negociando con estos tierras", comentó el alcalde de Huamanga, Hugo Aedo Mendoza.



San Juan de la Picota

En el caso del sector que esta solicitando el cambio de uso de suelos para el proceso de zonificación, señaló que por el momento este pedido es improcedente, tras el pronunciamiento e informe emitido por la subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA).

"Técnicamente este pedido es improcedente, sin embargo, desde el 2009 este zona fue declarado como 'tratamiento especial', lo que significa orientar a la población en el tema de construcción de viviendas y elaborar o proyectos de contingencia. Más adelante se abordará este tema", acotó.

El Concejo Municipal aprobó realizar trabajos de coordinación con la Fiscalía del Medio Ambiente para notificar a los pobladores que deben retirarse de este sector y a través de la Procuraduría denunciar a las personas que se niegan a retirarse del lugar.