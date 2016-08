El pasado 20 de agosto, el gobernador Regional reliazó la colocación de la primera piedra para esta importante obra.

En el sector del cono noreste

Continúan los problemas y cuestionamientos a los proyectos del sistema de agua potable y alcantirallado para el sector del cono norte, perjudicando principalmente a la población de este lugar.

El día de ayer, pobladores de este sector realizaron un plantón frente al Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) en reclamo a la falta de agua potable por más de nueve días.

"Es lamentable que tanto SEDA Ayacucho como el Gobierno Regional (encargados de ejecutar la obra del cono norte) no hayan informado a la población de los cortes programados por los trabajos que están realizando. Son nueve días que todo el sector, desde Huashuara hasta Mollepata no tengamos agua y no hay la información correspondiente", comentó Víctor Barreras, presidente del sector de San Juan de la Picota.

Los funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho, informaron que este desabastecimiento se debe a la falta de culminación de escaleras en los reservorios.

Por su parte, SEDA Ayacucho no ha previsto la falta de dotación de agua en este sector y tampoco implementó un plan de contigencia para atender la demanda de la población.

De otro lado, el consejero Ruben Loayza Mendoza indicó que las deficiencias en esta obra son responsabilidad de SEDA Ayacucho.

"Los plazos para la entrega de expediente técnico de la obra de Cabrapata vencieron la primera semana del mes de agosto, pero hasta la fecha no hay nada. Es por eso que la población ha solicitado el retiro del gerente general del SEDA", mencionó.

DENUNCIAS IRREGULARIDADES

En el caso de la obra que ejecuta el Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) también habría indicios de corrupción en la contratación de personal.

Loayza Mendoza informó que para 19 obreros existe un promedio de 15 administrativos.

"No es posible que existan 3 almaceneros, 2 asistentes técnicos del supervisor, asistentes del residente y más administrativos en esta oficina", agregó.

De otro lado, señaló que se ha solicitado la información correspondiente a la Gerencia de Infraestructura, en varias oportunidades para los trabajos de fiscalización pero hasta el momento no hay una respuesta clara sobre este tema.

"Los pobladores han indicado que existirían trabajadores fantasmas en este proyecto. He solicitado un informe detallado sobre el costo unitario de proyecto, cuadro analítico de la ejecución, planilla de jornales y haberes de los mese de mayo a julio", acoto.

Por su parte, el gobernador Regional de Ayacucho, Joge Julio Sevilla, señaló que los inconvenientes con el desabastecimiento de agua es responsabilida del SEDA Ayacucho.

Con respecto, a los cuestionamientos en el proyecto que esta ejecutando el GRA, mencionó que el consejero debería denunciar estos hechos.

"En caso de presentar problemas esta obra tomaremos las acciones pertinentes. Existe un compromiso de los pobladores para apoyar con mano de obra estos trabajo y realizar un trabajo de fiscalización, nosotros no podemos estar en todas", puntualizó.