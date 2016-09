Los padres de ambas menores muestran la foto de uno de los menores que llevó a su hija a este tipo de fiestas

Días antes de la violación cometida contra esta menor, otras dos jovencitas fueron ultrajadas por este sujeto. Los padres denunciaron que la policía no actúo inmediatamente ante la denuncia

Los padres de las menores ultrajadas días antes, de L.D.N.C, señalaron que muerte de la adolescente pudo ser evita si las autoridades hubieran actuado inmediatamente, antes de este hecho de violación sexual.

"El 24 de agosto, mi hija y su compañera fueron violadas por este delincuente (J.R.R.A), nosotros presentamos la denuncia a la Divincri (División de Investigación Criminal) pero no lo aceptaron y nos pidieron volver al día siguiente. Si las autoridades hubieran actuado de forma inmediata este sujeto hubiera sido retenido y se evita la muerte de la otra menor", comentó indignado el padre de la menor.

El menor que se encuentra retenido en la Fiscalía de Familia, había cometido estos mismos delitos en otras oportunidades, aprovechando que vivía solo organizaba fiestas donde drogaba a las menores para ultrajarlas.

"Mi hija me contó que le sirvieron un vaso con una bebida que tenía un somnífero porque ella recuerda que estaba como dormida cuando la ultrajaron. Ella llegó a la casa sangrando y mareada, presentamos la denuncia pero no hubo atención", comentó.

Por su parte, la madre de la otra menor que también fue ultrajada, solicitó justicia para su hijas y las demás víctimas.

"Nosotros pedimos cadena perpetua para este delincuente para que no haga daño a otras niñas como la que murió a causa de estos hechos. Yo estoy segura que hay más menores que sufrieron abusos sexuales pero por vergüenza y temor no denuncian los hechos, esperamos que se animen a denunciar a este sujeto y pueda recibir una sanción más drástica para que no pueda salir jamás de la cárcel", comentó la señora Raquel.

Los padres de las menores también pidieron apoyo legal y psicológico para sus hijas debido a que no cuentan con recursos económicos.

En otro momento, también indicaron que se unirán a la vigilia por L.D.N.C para exigir justicia.

"Esperamos que las autoridades investiguen los tres casos y se les condené por ellos. Nuestras hijas también pudieron perder la vida si se hubieran resistido. Lamentablemente no encontramos justicia ni interés de las autoridades para resolver este caso", comentaron.

Padres piden tener cuidado con sus hijos

Ambos padres recomendaron estar pendientes y en comunicación constante con sus hijos.

"Todos los sectores públicos y privados debemos unirnos para realizar una marcha y exigir justicia para nuestras hijas, ahora nos tocó a nosotros pero pueden ser sus hijas quienes están en peligro después", indicó.

Finalmente, instaron a las menores a no ingresar a viviendas desconocidas y tener más cuidado, incluso con los amigos.

Ante este execrable hecho, el presidente de la Junta de Fiscales de Ayacucho, Javier Anaya señaló que el Ministerio Público actúo inmediatamente tras conocerse los hechos en coordinación con la Policía Nacional.

"Para la intervención de las viviendas se requiere una orden judicial, nosotros tenemos información que se está atendiendo este tema y en los próximos días se darán mayores detalles. Los fiscales están comprometidos a esclarecer los hechos de investigación en el menor tiempo posible", refirió.

Asimismo, señaló es prioridad del Ministerio Pública atender este caso y dar sanciones a los responsables.

Por su parte la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho (CSJA), Tatiana Pérez García Blásquez informó que recién se ha dictado medida de internamiento contra el menor responsable de estos actos de violación sexual.

Además se ha dictado detención preliminar para las personas adultas implicadas en este hecho.

"El juez de la investigación preparatoria se ha pronunciado y estamos comprometidos con las demás instituciones para atender de forma inmediata este caso", comentó.

De otro lado, negó que el menor detenido haya sido puesto en libertad.

MÁS DATOS

> La adolescente de iniciales L.D.N.C. era procedente de la provincia de Huanta y vivía en Ayacucho con su medio hermano, quien la cuidaba y atendía mientras estudiaba.

> El responsable de estos hechos es un menor de 15 años que se encuentra retenido en la Fiscalía de Familia. Estos hechos ocurrieron en casa de J.R.R.A quien vivía solo por el sector de Santa Elena.

> Los vecinos del lugar informaron que a diario se realizaban fiestas en este cuarto y siempre había chicas que salían dopadas.