Jueza recibió el testimonio de víctima.

de una madre que fue violentada por sujeto

La Corte Superior de Justicia de Ayacucho a través del Segundo Juzgado de Familia, que despacha la Dra. Sonia Meneses Palomino, en audiencia especial, dictó Medidas de Protección a favor de Lucy Quispe Mosco, disponiendo su acogimiento inmediato para su atención y protección en la Casa Hogar temporal de refugio “La Esperanza”.

Según los actuados, la víctima era objeto de maltrato físico, psicológico y sexual por su ex pareja identificado como José Manuel Tineo Llamocca (32), con quien tiene un menor hijo de dos años y medio.

Los hechos se suscitaron el pasado 07 de setiembre del año en curso, al promediar las 11:30 de la noche, en circunstancias que la agraviada se encontraba descansando en su habitación, hecho que habría sido aprovechado por el agresor para ingresar y golpearla “Me dijo: Hoy día vas a morir, si no vas a ser para mí, no serás para nadie”

Durante los dos días que la mantuvo secuestrada, la ultrajó sexualmente y le propinó cortes a la altura del cuello utilizando un filudo cuchillo “Me defendí mordiéndole la mano; sin embargo, aprovechó su fuerza para cortar mi mano. Pese a que desangraba no me llevó al hospital, sólo me amarró con un trapo y luego me obligó a dormir a su lado, incluso me llevaba al baño para que no escape”

Asustada y con una risa nerviosa, añadió “Horas más tarde, agarró una chalina y quiso ahorcarme, al rogarle que no lo haga, me obligó a cocinar y luego volvió a violarme, en ese momento tocó la puerta mi vecina y logré huir”

Medidas de protección

La Dra. Sonia Meneses Palomino, dispuso que el Equipo Interdisciplinario y la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público, brinden el tratamiento psicológico para su recuperación. Asimismo, dispuso que, José Manuel Tineo Llamocca, se acerque a la víctima a una distancia de 300 m2, sea en su centro laboral, domicilio, vía pública o cualquier otro lugar donde se encuentre.

Con relación al menor, la Juez dispuso prohibir al agresor recoger o trasladar a su menor hijo de la familia de la abuela materna.