Propietario de discoteca buscan amedrentarlo con denuncia

Foto: Hector Hugo Montenegro, subgerente de la Muncipalidad de Huamanga.

Hugo Montenegro, Subgerente de Serenazgo de la Municipalidad de Huamanga, señaló que el propietario de la discoteca “La Mega" está buscando amedrentarlo denunciándolo ante el Poder judicial, por abuso de autoridad.

En ese sentido agregó, que el personal de serenazgo, el cual está bajo su mando, es contratado por la municipalidad para realizar labores de seguridad ciudadana y prevención, en beneficio de la población.

"Yo cumplo la función que se me ha encomendado por la municipalidad y no soy ningún delincuente para que me estén denunciando" comentó.

Asimismo, señaló que como funcionario muchas veces es pasible a diferentes denuncias, por lo que ante ello no se dejará amilanar y continuará trabajando en la seguridad de la ciudad.

Indicó que en la actualidad existen varios establecimientos nocturnos que no cuentan con la documentación adecuada para su funcionamiento, por lo que la municipalidad viene evaluando la situación de cada uno de ellos para que finalmente sean clausurados de acuerdo a lo que corresponda.

MÁS DATOS

Hugo Montenegro señaló que la cuarta cuadra del jirón Quinua se ha convertido en una zona de alta peligrosidad, por los constantes robos.