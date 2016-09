Propulsor de revocatoria responde frente a sus procesos judiciales

Foto: Zenón Quinto Tapahuasco, promotor de la revocatoria del alcalde de San Juan Bautista.

Zenón Quinto Tapahuasco, uno de los promotores de la revocatoria del Alcalde de San Juan Bautista, lamentó que se esté tratando de opacar este proceso democrático con ataques netamente personales, de los cuales fue absuelto por la justicia peruana.

Resulta que Zenón Quinto Tapahuasco, fue investigado en el año 1992, por el delito contra la salud pública, en virtud al atestado n° 267 que emite la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional a la primera fiscalía provincial en lo penal de Lima que señala "...( ) Adquisición posesión y transporte de insumos químicos fiscalizados ... ( )"

Como consecuencia de este proceso que duró varios años, la Corte Superior de Justicia de Lima, a través de la primera sala penal especializada, falló absolviendo a Zenón Quinto y otros implicados de la acusación fiscal por el delito contra la salud Pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

Al respecto, el promotor de la revocatoria en San Juan, Zenón Quinto, señala que como procesadores de curtiembre en esos años usaron esos insumos para la elaboración de badanas y cueros.

"Mi familia siempre se ha dedicado a la curtiembre, yo tenía mi curtiembre 'Zenón Quinto' pero lamentablemente, siempre nos han procesado para matarnos la curtiembre en el Perú, pero al final, nunca se nos encontró culpables, por eso tenemos el orgullo de salir con la frente en alto y en público", comentó Quinto Tapahuasco.

De otro lado señaló que si bien compró el kit de revocatoria, esto lo hizo a petición del frente de defensa del distrito, por lo que su accionar político obedece a un tema de organización y no a un tema personal, como según dice, lo quieren dar a entender.

Finalmente, informó de las causales por las que se está buscando revocar a la autoridad distrital, según el promotor, esto tiene que ver con una gestión improvisada, sin respeto al plan de Desarrollo Concertado del 2010 al 2024, incapacidad de gestión por no existir proyectos y obras actuales, no se ven resultados de los viajes permanentes del alcalde, no rinde cuentas de sus logros, falta de competencia y voluntad política en la gestión para la comunidad, entre otros.

Asimismo indicó que, durante este tiempo solo ha estado inaugurando obras de la anterior gestión.

Foto: Mardonio Guillen Cancho, Alcalde de San Juan.

