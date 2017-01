Funcionario de confianza de la MPH mantenía inhabilitación vigente

Foto: Municipalidad Provincial de Huamanga.

Nuevamente la Municipalidad Provincial de Huamanga se encuentra en el ojo de la tormenta, tras descubrirse que Benjamín Huamán Flores funcionario de confianza del Alcalde Hugo Aedo Mendoza, venía ejerciendo el cargo de jefe de la Unidad de Abastecimiento, pese a que mantenía una inhabilitación vigente para ejercer cargo público.

Tras realizar la consulta al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, se reporta que el funcionario fue inhabilitado por el Poder Judicial con la sanción de incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.

Al respecto, el funcionario señaló que desconocía de esta inhabilitación y con sorpresa fue informado por el Gerente Municipal, ayer al medio día. Frente a este hecho, dijo que presentará su renuncia en el plazo más breve.

Al preguntarle sobre el proceso que ocasionó su inhabilitación, señaló que se debía a un proceso en una entidad privada cuando no ejercía cargo público.

"Me hicieron como un depositario de los bienes que me habían hecho un embargo y cuando no puse a disponibilidad los bienes, me hicieron como un peculado por extensión, algo así" comentó.

Lo que llama la atención es que este hecho ocurrió el año 2014, tal como lo señala el funcionario; sin embargo, el Alcalde Hugo Aedo Mendoza le otorga la confianza en octubre del 2015, desde entonces estuvo desempeñándose como jefe de Abastecimiento.

El Gerente Municipal, Elver Henry Vicente Sánchez, indicó que tras realizar las verificaciones periódicas a través de la oficina de Recursos Humanos, han tomado conocimiento de este hecho y procederán con las acciones en el marco de la norma.

"Las normas están claras, no se puede seguir designando en el cargo de confianza a una persona que está inhabilitado" señaló.

De otro lado recordó que frente a la situación que se dio en años anteriores con algunas personas que quisieron sorprender a la Municipalidad, ahora se han dado todas las disposiciones de control.

"Ahora se está haciendo un control en el tema de títulos, grados e inhabilitaciones porque no queremos tener más dificultades en la gestión" comentó.

Indicó también que se va evaluar los procesos que pudieran quedar pendientes a su retiro del funcionario.

"Si los procedimientos que tenemos pendientes de hoy a la fecha, desde su retiro, lógicamente el comité tiene suplentes que van asumir todas estas responsabilidades" manifestó el gerente municipal.

Finalmente, comentó que el Alcalde Hugo Aedo, hasta el día de ayer desconocía de esta información porque se encontraba en comisión de servicio y a su retorno se le estará informando de los actuados.