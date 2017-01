Regidor Iber Maraví denuncia "trabajadores fantasmas"

Una grave denuncia fue presentada por el regidor Iber Marví Olarte, en la última Sesión del Concejo Municipal de Huamanga sobre presuntos trabajadores fantasmas que habrían cobrado en diciembre del 2016 como si hubieran trabajado en el proyecto de "Rastrillaje" anexado a la unidad de Gestión de Residuos Sólidos.

En su informe de fiscalización el Regidor, responsabiliza al jefe del proyecto Guillermo Campos Pumayauri y a la jefa de la unidad Rocio Prado Roca y a quienes resulten responsables de este hecho.

El regidor informó que el 15 de diciembre del 2016, el señor Guillermo Campos, le remite a la jefa de la unidad de Residuos Sólidos, una planilla de tareo de las personas que trabajaron durante ese mes en el proyecto. En este documento se consignan los nombres de Eduardo Quispe Contreras, José Raymundo Cuti Mitma y Estefani Cuti Mitma.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el regidor, estas tres personas nunca abrian trabajado en dicho proyecto. Para ello presentó como prueba el informe del Asistente Técnico que a exigencia del administrador Carlos Jayo Choque, fue remitido a su despacho.

"El asistente técnico, es el encargado de llevar el control de la asistencia del personal en dicho proyecto. En su informe da cuenta que estas tres personas nunca trabajaron durante el ese mes" señaló.

De otro lado, el regidor señalo que en este informe también se da cuenta de otra irregularidad, pues la trabajado Reyna Leandro Quispe, recibió el pago de un mes completo cuando solo trabajó 24 días.

Por otra parte en el informe de fiscalización que presenta el regidor sobre este hecho se da cuenta que el resposable del proyecto de "Rastrillaje", Guillermo Campos sería pareja sentimental de Stefani Cuti Mitma, quien a la vez es hermano del otro trabajador José Raymundo Cuti Mitma, por lo cual existiría una relación de parentesco lo cual agrava mucho más la situación lo cual acarrea responsabilidad penal.

"Que mal que la directora de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, no se haya cerciorado que el responsable del proyecto firma en un informe como una persona particular y no como responsable del proyecto de rastrillaje, esto también tienen que ser parte de la investigación" comentó el regidor.

Finalmente, en el informe se recomienda poner en conocimiento de la procuraduría anticorrupción y de la Municipalidad, así como del Órgano de Control Institucional para que procedan a denunciar este hecho en las instancias correspondientes.

Asimismo, el regidor Iber Maraví solicitó que se retiren a los responsables de este acto, y que se les sancione administrativamente de acuerdo a norma.

"lamentablemente esta gestión se ha caracterizado por estas irregularidades" comentó Iber Maraví.