Vías de comunicación inundadas por los ríos.

Ante la declaratoria de alerta máxima en la región de Ayacucho por la presencia de intensas lluvias, se evidenció la falta de preparación, comunicación, organización y articulación de trabajo entre el Gobierno Regional y los gobiernos Locales para atender la emergencia.

Según el reporte del Centro de Operación de Emergencia Regional (COER), hasta el momento no hay distritos ni provincias que han remitido el informe de daños, necesidades que se viene registrando.

Al respecto, el congresista Tania Pariona, alertó esta situación e instó a los funcionarios para consolidar la información de la emergencia que se registra en la región.

"No sabemos si tenemos una emergencia leve, moderada o alta e incluso desconocemos como región cuales son las zonas afectadas de forma consolidad. La sub Gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional tiene un reporte que no coincide con los datos que tenemos en nuestro despacho y esto genera limitantes", refirió la congresista.

Agregó que hay distritos y provincias que no han sido considerado en el reporte de daños y afectaciones pese a la situación adversa que vienen atravesando.

ALCALDES PIDEN DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Ante esta situación que viene afrontando la región, seis alcaldes provinciales solicitaron al Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) se declare en emergencia el departamento.

Sin embargo, cabe precisar que para la declaratoria de emergencia existe la necesidad que los gobiernos locales presenten el informe de daños y necesidades pero hasta el momento solo uno de los municipios ha presentado este informe.

"Existe una responsabilidad de las instituciones, funcionarios que tienen competencia en el tema de prevención que no presentar resultados en su trabajo. Pero también hay una responsabilidad política por parte de las autoridades que no han tomado las decisiones correctas hasta la fecha", acotó Pariona.

35 MILLONES PARA LA REGIÓN DE AYACUCHO

De acuerdo al informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la región de Ayacucho cuenta con un presupuesto de 35 millones de soles para atender a los programas de emergencia.

Hasta el momento, se ha gastado un promedio de 2 millones de soles en este tema.

La congresista también cuestionó que Ayacucho no este considerado dentro del mapeo nacional de afectaciones y necesidades por falta de información.

"Los reportes que tenemos como región son irrisorios tenemos 120 damnificados y 950 afectados. Aunque el reporte de los alcaldes, muestran que la situación es distintas a lo que se viene registrando a nivel nacional", acotó.

A esta situación también se suma, que no se tiene un informe del número de maquinarias que están habilitadas para atender la emergencia a nivel de provincias y distritos.

Sin embargo, el Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, y Servicio de Equipo Mecánico (SEM), informó que se ha restablecido 5 tramos de vías de comunicación en algunas provincias.

En el tema del sector salud, se reportó que el 50% de los establecimientos de salud fueron afectados y no están en condiciones de atender a la población.

En el sector de educación, las instituciones educativas al interior de la región se encuentran inundadas.

El colapso de la represa Quichque, en el distrito de Saisa, provincia de Lucanas, ha afectado a más de 3 mil familias, que han perdido sus cultivos y ganado.

El desembalse de la represa también afectó al distrito de Acari en la región de Arequipa.

Las autoridades de la zona han pedido el reconocimiento de la zona afectada a fin de brindar ayuda a las personas damnificadas.

Se informó que las lluvias en esta zona continúan poniendo en riesgo a más familias.