Consecuencias de las intensas lluvias en la región de Ayacucho.

Solo hasta mañana tienen plazo los alcaldes y los funcionarios para consolidar la información de evaluación de daños y necesidades (EDAN) ante la sub gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ayacucho (CRA).

Fue necesario la intervención del Consejo Regional de Ayacucho (CRA) para que se inicie la gestión de declaratoria de emergencia ante el Instituto Nacional de Defensa Civil.

"Hemos observado que los trabajos de consolidación de datos eran muy lentos, sin embargo la situación que están afrontando las provincias es muy crítica, como el caso de Sucre, Lucanas, Fajardo que están incomunicadas hace 28 días", comentó el presidente del Consejo Regional de Ayacucho (CRA), Nilton Salcedo Quispe.

Asimismo, responsabilizó a los gobiernos locales y Regional el desinterés y desidia en atender la emergencia en el momento oportuno y esperar la intervención del Consejo Regional.

"El único municipio que presentó la información respectiva es Víctor Fajardo. Tanto el gobierno Regional como los alcaldes han esperado que se les llame o pida la información, cada sector debió actuar de forma inmediata", precisó.

El Consejo Regional también ha determinado que Ayacucho se encuentra en una 'situación de emergencia' por lo que funcionarios y autoridades deben monitorear los acontecimientos en sus sectores.

Asimismo, el pleno del Consejo se encuentra en sesión permanente hasta el próximo 22 de marzo, en la que se desarrollará otra sesión extraordinaria.

ALCALDES RESPONSABILIZAN AL GOBIERNO REGIONAL

Los alcaldes provinciales cuestionaron el trabajo del Gobierno Regional ante la emergencia en la región.

Indicaron que pese a las necesidades de apoyo y ayuda inmediata, los funcionarios están atendiendo la emergencia en cada una de las provincias.

" El sub gerente de Defensa Civil ha debido convocar a los alcaldes para atender esta emergencia. No hay una comunicación con los municipios y tampoco visitas en la provincia", comentó el alcalde de La Mar, Omar Flores Yaros.

Por su parte, el alcalde de Sucre, Jorge De La Cruz cuestionó que hasta la fecha ninguna institución haya atendido el pedido de maquinarias para la habilitación de carreteras en tres tramos.

"No tenemos ningún apoyo, nos dicen que las maquinarias están malogradas o en otras provincias. La provincia de Sucre se encuentra incomunicada y hay desinterés de la autoridad regional", comentó.

El alcalde de Huancasancos, Desiderio Pillihuamán se mostró incómodo porque la sub gerencia de Defensa Civil no ha recepcionado los informes de fichas EDAN , hasta en dos oportunidades.

"En el mes de enero y febrero presentamos los informes correspondientes a Defensa Civil pero al parecer ellos no tienen ninguna información, tenemos que remitir nuevamente los documentos", mencionó.

GRA DESCONOCE SITUACIÓN

Por su parte, el gobernador Regional de Ayacucho (GRA), Jorge Sevilla Sifuentes señaló que no ha recibido ningún pedido de los alcaldes.

"No he recibido el pedido del alcalde de Sucre, me voy a reunir con él para conocer cual es su incomodidad. Nosotros estamos atendiendo la emergencia de acuerdo a las necesidades", mencionó.

Con respecto, al trabajo de la sub gerencia de Defensa Civil señaló que hará un llamado de atención al funcionario pero aseguró que vienen cumpliendo con las visitas a cada una de las provincias en emergencias.

De otro lado, negó que el Gobierno Regional cuente con 35 millones de soles para el tema de prevención de emergencias, como lo aseguró la congresista Tania Pariona Tarqui.

"Por emergencia no está destinado un presupuesto definido. Recién nos vamos a reunir con el gerente de Planificación y presupuesto para determinar cuanto es el presupuesto que se asignará", finalizó.